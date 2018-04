Empresas esperan poder aumentar exportaciones

El 84 por ciento de las empresas argentinas consultadas esperan que en el 2018 aumente el volumen de sus exportaciones, de la mano de recuperación de Brasil y de un posible acuerdo con la Unión Europea. Así surge de un nuevo informe sobre el futuro del comercio internacional, llamado "Navegador HSBC", presentado por ese banco, que se realiza en distintos países.Si bien la balanza comercial presenta un fuerte rojo en la actualidad -suma 2,5 mil millones de dólares en el primer trimestre- al menos en los sectores exportadores existe un clima optimista.Al margen de un fuerte crecimiento comercial mundial, las perspectivas comerciales de Argentina se fundan en una recuperación cíclica constante en América del Sur. El reporte destaca a Brasil como uno de los principales socios comerciales de Argentina, ya que el país atravesó la mayor recesión de su historia y la recuperación está en pleno curso.La Unión Europea negocia actualmente un acuerdo comercial con el Mercosur que, de aprobarse, podría aportar un impulso adicional a las importaciones de productos elaborados y exportaciones de carne.La mayor parte de las empresas argentinas, un 56%, estiman un incremento de las necesidades de financiación comerciales en 2018, apenas por debajo del promedio mundial de 62%. Sin embargo, las empresas son más optimistas que el resto del mundo respecto de su capacidad de acceder a financiamiento, un 63% frente a un 59%.El trabajo sostiene que la economía argentina se expande a "buen ritmo" y probablemente siga haciéndolo durante los próximos años si el país continúa con su estrategia gradualista en materia de reformas económicas, según un informe privado distribuido hoy.Uno de los desafíos es la inflación, que si bien disminuyó significativamente, es una de las variables económicas a atender para evitar la desvalorización del peso.Las empresas en Argentina son optimistas respecto del futuro ya que la economía atraviesa una rápida recuperación luego del reordenamiento macroeconómico de 2016. "Gracias a un clima político interno más estable y una economía mundial pujante, las perspectivas de crecimiento comercial de nuestro país resultan prometedoras, especialmente con Asia", indica el trabajo.Las proyecciones fueron presentadas por Patricia Bindi, directora de la banca de empresas de Argentina; Juan Marotta, director regional de ese negocio; y Maximiliano Rossi, gerente de comercio exterior.Las empresas argentinas son optimistas respecto del crecimiento del comercio de servicios en los próximos años, ya que un 68% espera un aumento en el volumen comercial de servicios versus el promedio mundial que alcanza el 61%.Se está negociando un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en el que las partes esperan cerrarlo antes de las elecciones de octubre en Brasil. La Unión Europea considera que los beneficios potenciales podrían ser tres veces mayor a los resultantes de los acuerdos entre la Unión Europea y Japón, y entre la Unión Europea y Canadá combinados.Las exportaciones argentinas totalizarán 132.754 millones de dólares en 2030, contra los u$s 58.745 millones de 2017, un incremento de 126 por ciento.Las exportaciones al continente asiático crecerán 195% entre 2017 y 2030, con la sorpresa de la demanda de India y Vietnam, que aumentarán 274% y 243%, respectivamente, sus compras de productos argentinos. Para ese año el pequeño país oriental, con compras por u$s 8.906 millones, será el cuarto mercado más importante para la colocación de productos argentinos en el exterior. Vietnam, tiempo atrás, en 2010, había realizado compras a la Argentina por apenas 654 millones de dólares.Las ventas a India, el quinto destino más importante para las exportaciones locales, durante el año pasado fueron por un total de 2.221 millones de dólares. Este país continuará siendo el quinto aliado de la Argentina para el 2030.Las compras de la India crecerán 529% entre 2010 y 2030 para totalizar en u$s 8.309 millones. El comercio con Bangladesh registrará uno de los índices de mayor crecimiento, de 737%, entre 2010 y 2030. Las ventas a Turquía no se quedarán atrás ya que crecerán un 538% en ese mismo periodo.EL SECTOR AGROPECUARIOEl informe observa un "futuro brillante" para el campo argentino, según el informe del HSBC. Los bienes agrícolas continuarán siendo el factor dominante a largo plazo para las exportaciones argentinas. Se espera que los productos de origen animal representen más del 30% del crecimiento proyectado de las exportaciones de mercadería durante la década hacia 2030, donde los cereales, la segunda categoría más grande, contribuirán con 15% al crecimiento total.La recuperación esperada de los precios de productos básicos también debería impulsar las exportaciones de petróleo y gas en términos de volumen, así como otros productos básicos, con un pronóstico de crecimiento promedio en ambas categorías de 7% por año entre 2021 y 2030.Los pronósticos indican que Asia será el principal mercado de crecimiento para las exportaciones de productos argentinos, ya que la porción del total se incrementaría de 25% en 2017 a un 32% proyectado para 2030, superando a América Latina. Dentro de este total, China, Vietnam e India serán los mercados más importantes.El informe de HSBC resalta un giro en el protagonismo de Asia en el largo plazo. China se prepara para ocupar el lugar de los Estados Unidos como segundo vendedor de productos importados a la Argentina hacia 2030, a la vez que se espera que un Vietnam que se industrializa rápidamente desplace a México como el quinto proveedor de importados de Argentina.