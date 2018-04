CRAR no pudo ante CRAI

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado en Santa Fe ante CRAI por 32 a 12, en el debut en el Torneo Regional del Litoral, en el cual volvió a primera división tras el ascenso del año anterior.El Verde sufrió el ritmo de un equipo que viene de jugar el Nacional de Clubes A y que demostró estar un par de escalones por encima de la escuadra rafaelina, sumado también a contar con un recambio acorde a las expectativas de un equipo que pretende luchar por los puestos de privilegio.El elenco de Quique López Durando apoyó dos tries, a través de Juan Manuel Imvinkelried y el capitán Mariano Ferrero, y una conversión de Pablo Villar.La formación titular fue con Daniel Espíndola, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Federico Davicino y Juan P. Imvinkelried; Juan M. Invinkelried, Nicolás Gutiérrez y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, José Williner, Leonardo Galetto, Gino Catán; Santiago Kerstens.CRAI 32 - CRAR 12Cancha: principal de CRAI. Arbitro: Damián Schneider (URR).Luciano Simino (José Canuto), Santiago Amsler y Tomás Ramos (Anton Carlen); Joaquín Schierano y Santiago Carreras (Axel Rumscheidt); Emanuel Piermarini (c, luego Lucas Ordano), Ramiro Dolfo (Salvador Stoddart) e Ignacio Giombi (Justo Ordano); Alejandro Molinas (h) e Ignacio Poletti (Nicolás Raffa); Tomás Grenón, Juan Arregui (Agustín Dolfo), Matías Peón, Rodrigo Galarza y Facundo Beltramino. Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.Daniel Espíndola (Federico Monzón), Martín Zegaib (Mariano Pizzi) y Matías Zbrun; Federico Davicino (E. Trepetujen) y Juan Manuel Imvinkelried (Gastón Epelbaum); Juan Pablo Imvinkelried (Guillermo Bulacios), Nicolás Gutiérrez (Ignacio Rotta) y Mariano Ferrero (); Maximiliano Berthold y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo (Lautaro Trossero), José María Williner, Leonardo Galetto, Gino Catán; Santiago Kerstens. Head Coach: Enrique López Durando.Primer tiempo: 12, try de Schierano; 22, J.M. Imvinkelried y goal de Villar; 30 y 35, tries de Peón y goals de Beltramino; 38, try de Dolfo.Segundo tiempo: 14, try de Ferrero; 26, penal de Beltramino; 35, try de A. Dolfo.TODA LA FECHAEsta primera jornada del Torneo Regional del Litoral deparó algunos resultados holgados, no tan frecuentes en otras temporadas, al menos en el comienzo.Este es el detalle: Tilcara 26 - GER 64 (1-5); Universitario de Rosario 12 - Estudiantes 19 (1-4); CRAI 32 - CRAR 12 (5-0); Universitario de Santa Fe 8 - Duendes 31 (0-5); Old Resian 31 - Santa Fe RC 18 (5-0) y Provincial 14 - Jockey 71 (0-5).El próximo fin de semana no habrá actividad por este certamen, ya que estarán jugando los equipos que militan en las competencias nacionales. El equipo rafaelino volverá a jugar por la segunda fecha el sábado 12 de mayo recibiendo a Provincial.