Murió un roquense en triple choque de camiones

Un triple choque de camiones dejó un saldo de al menos una persona fallecida este sábado en Villa María (Córdoba).El hecho enluta nuestra zona, ya que el occiso es Martín Marcelo Bocco, de 33 años, oriundo de Presidente Roca e hijo del presidente comunal de esa localidad, Marcelo Bocco.El siniestro se registró en las primeras horas de la mañana de ayer -aproximadamente a las 6- en la ruta cordobesa 158, en uno de los ingresos a la ciudad de Villa María.Según lo publicado por el portal de radio Cadena 3, producto de la colisión, dos de las unidades de transporte se prendieron fuego por lo que debieron intervenir varias dotaciones de bomberos de la zona.El jefe de Bomberos de Villa María, Gustavo Nicola, en diálogo con la mencionada radio señaló que el impacto se produjo por alcance."Ocurrió a la altura del kilómetro 156, frente al Hotel Amerian. Tenemos una sola víctima fatal, aunque no sabemos si hay otra persona en la cabina", dijo apenas ocurrido el suceso vial.Lamentablemente, el cuerpo del conductor fallecido quedó muy dañado por las llamas, en tanto que los tres heridos fueron de poca consideración.“Entre los heridos no hay ninguno de gravedad. Uno de los camioneros presentó un golpe lumbar y los otros golpes leves”, advirtió.Sobre las razones del accidente, Nicola explicó que “el primer camión sufrió un desperfecto mecánico y los otros no lo vieron y chocaron de atrás”.El chofer fallecido y el camión calcinado -cuya carga era de lácteos-, como dijimos se trata de Martín Marcelo Bocco, de 33 años, de la localidad de Presidente Roca e hijo del jefe comunal de ese distrito, aunque a la policía cordobesa le llevó un tiempo poder identificar al cadáver.La ruta permaneció interrumpida, hasta tanto se pudiera mover a otro de los camiones que llevaba planchas de acero.La Comuna de Presidente Roca oficializó un Decreto de Honores, por el hecho protagonizado por el vecino de esa localidad.En el mismo se puede leer que, "considerando que [Martín Marcelo Bocco] se ha desempeñado como presidente de la Sub Comisión de Fútbol del Club Sportivo Roca; que su padre Marcelo se desempeña como presidente de la Comisión Comunal de la Comuna de Presidente Roca; que ha integrado diversas Comisiones de instituciones de la localidad; se dicta el siguiente Decreto: adhiérase la Comisión Comunal al duelo; hacer entrega de una ofrenda floral; guardar un minuto de silencio en su memoria".