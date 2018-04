Tres que quieren trepar a la cima

Este domingo se completará la 6ª fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que ya tiene jugados tres encuentros y son cuatro los elencos que quieren aprovechar el empate de Ben Hur, el jueves en su visita a Peñarol, para subirse a la cima. Uno que ya lo hizo fue Argentino Quilmes, que ganó en el adelanto del viernes y trepó a los 12 puntos junto a la “BH”. Hoy lo podrían hacer Atlético de Rafaela, Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado.Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela (Víctor Colman), Deportivo Libertad vs. Sportivo Norte (Silvio Ruiz);Deportivo Tacural vs. Unión de Sunchales (Enrique Calderón),Deportivo Ramona vs. Argentino de Humberto (Raúl Rodríguez).Peñarol 1 – Ben Hur 1, 9 de Julio 0 – Ferrocarril del Estado 0, Argentino Quilmes 1 – Florida de Clucellas 0.Ben Hur 12 puntos; Quilmes 12 ;9 de Julio 10; Atlético de Rafaela 9; Sportivo Norte 9; Ferrocarril del Estado 9; Brown 8; Peñarol 8; Tacural 7; Libertad 7; Florida 5; Ramona 4; Unión 2; Humberto 2.Este domingo se jugará la 5ª y última fecha de la primera fase del torneo Preparación de la Primera B, que ya cuenta con dos finalistas: Tiro Federal de Moisés Ville y Bochófilo Bochazo, hoy se definen los otros.Atlético (MJ) vs. Libertad E.C. (Claudio González), San Martín vs. Talleres (MJ) (Sergio Romero). Libre: Bochazo.La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara (Roberto Franco), Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda (Franco Ceballos). Libre: Dep. Josefina.Moreno de Lehmann vs. Sp. Roca (Rodrigo Pérez), Arg. Vila vs. Dep Bella Italia (Sebastián Garetto). Libre: Dep. Aldao.Bochazo 10 puntos; Talleres (MJ) 6; Atlético (MJ) 4; San Martín 3; Libertad E.C. 0.Josefina 7 puntos; Santa Clara 6; La Hidráulica 6; Atl. Esmeralda 4; Zenón Pereyra 0.Independiente Ataliva 7 puntos; Tiro Federal 7; Unidad Sancristobalense 6; Independiente San Cristóbal 1.Arg. Vila 7 puntos; Bella Italia 7; Dep. Aldao 5; Sp. Roca 2; Moreno 0.