Frontera: "lo más importante es que no me pegaron un tiro"

Un ciudadano de Frontera resultó víctima de un asalto a mano armada cuando transitaba por calle 112 a metros de Fantino, en el barrio Eva Perón.

De acuerdo a su versión -dada a conocer por El Periódico, de San Francisco-, sucedió cuando transitaba en bicicleta y se le pusieron a la par dos individuos movilizados en una bicicleta.

Así las cosas, el ciudadano fue amenazado a punta de pistola, y los delincuentes lograron un botín consistente en 800 pesos y un celular.

RESIGNADA REFLEXION

"Me decían 'dame la plata'. Por momentos me querían pegar con la culata,y luego me apuntaban como para tirarme. Lo más importante es que no me pegaron un tiro", sentenció el asaltado.