CRAR debuta en el TRL visitando a CRAI

Este sábado se pondrá en marcha el Torneo Regional del Litoral 2018 con renovadas expectativas para el Círculo Rafaelino de Rugby, ya que volverá a militar en el máximo nivel, como lo hiciera previamente entre 2009 y 2016. El rival en la primera fecha será CRAI de Santa Fe, en condición de visitante, en un partido que se anuncia para las 16 con el arbitraje de Damián Schneider, de la Unión Rosarina. En Reserva, a las 14:15, dirigirá Juan Orell y en pre-reserva, a las 12:45, el árbitro será Nicolás Galiano.La escuadra dirigida por Enrique López Durando tuvo una puesta a punto interesante en el torneo Tres Uniones, en el cual llegó hasta la final perdiendo ante Regatas Resistencia. En tanto, los santafesinos disputaron el Nacional de Clubes A con un aceptable protagonismo en la fase inicial.Recordemos que el objetivo apunta a clasificar dentro de los ocho primeros, que además de asegurar automáticamente la categoría para el año próximo, garantizarán participación nacional en 2019. En esta primera fase, los doce clubes jugarán todos contra todos a una rueda.La formación inicial del equipo rafaelino será con Daniel Espíndola, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Federico Davicino y Juan P. Imvinkelried; Juan Manuel Imvinkelried, Nicolás Gutiérrez y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, José Williner, Leandro Galetto, Gino Catán; Santiago Kerstens.Como dato para mencionar, estarán debutando oficialmente en el TRL dos juveniles subidos este año al plantel superior: Gino Catán y Santiago Kerstens.TODA LA PROGRAMACIONEste es el detalle: sábado 28 a las 15:45 (televisado por 5RTV), Universitario de Santa Fe vs. Duendes, Antonio Mendoza (UER); a las 16, CRAI vs. CRAR, Damián Schneider (URR); Tilcara vs. GER, Emilio Traverso (USR); Universitario de Rosario vs. Estudiantes, Juan Spirandelli (URR); Old Resian vs. Santa Fe Rugby, Kubo Shushei (UAR) y Provincial vs. Jockey Club, Maximiliano Tempesta (URR).JUVENILESEste sábado se disputarán las Finales del Apertura de la Unión Santafesina de Rugby, siendo local el elenco rafaelino. Por el 3° puesto CRAR jugará vs Universitario a las 12:30 hs en M-15 (Franco Melino) y en M-16 (Andrés Sorisio). A las 14:00 hs ante el mismo rival en M-19 (Jorge González).Por el 5° puesto enfrentará a CRAI a las 11:00 hs (Federico Burckwardt).