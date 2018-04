El “Cervecero” ganó y es uno de los punteros

Argentino Quilmes le ganó anoche 1-0 a Florida de Clucellas, en el encuentro que le dio continuidad a la sexta fecha del Apertura de Primera A que se inició el jueves, y de esta manera alcanzó en la cima a Ben Hur.El gol para la victoria del “Cervecero” fue anotado por Juan José Weissen, a los 37 minutos del complemento. En Reserva terminaron 0 a 0.9 de Julio 0-0 Ferrocarril del Estado, Peñarol 1-1 Ben Hur.El principal certamen de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá continuidad mañana con la siguiente programación: 16.00 hs.: Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela (Víctor Colman), Deportivo Libertad vs. Sportivo Norte (Silvio Ruiz); 16.30 hs. Deportivo Tacural vs. Unión (Enrique Calderón), 18 hs. Deportivo Ramona vs. Argentino de Humberto (Raúl Rodríguez).LasBen Hur 12, puntos; Quilmes 12 ;9 de Julio 10; Atlético de Rafaela 9; Sportivo Norte 9; Ferrocarril del Estado 9; Brown 8; Peñarol 8; Tacural 7; Libertad 7; Florida 5; Ramona 4; Unión 2; Humberto 2.