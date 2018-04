La Cámara de Rafaela

El 28 de abril de cada año se celebra en todo el país el "Día Nacional del Repuestero Automotor" para recordar el acto fundacional de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor (FACCERA), que se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 28 de abril de 1978.Para conocer la realidad que está viviendo el sector, LA OPINION dialogó con Horacio Maine, el actual presidente de la Cámara de Comercios Repuesteros de Rafaela.- Sinceramente, no escapamos a lo que están pasando la mayoría de los sectores que dependen de las variables económicas; estamos algo complicados, pero, de todos modos, las ventas, en líneas generales, no han caído demasiado; sí, puede observarse, claramente, que la gente no encontró una respuesta como la que sin duda esperaba con el cambio de Gobierno, y eso lo percibimos los comerciantes porque los mismos clientes lo manifiestan con frecuencia; además, la sequía de los últimos meses, también se hizo sentir en el ánimo de los productores, pero también en sus bolsillos; no obstante, las ventas se pueden considerar, pese a las dificultades mencionadas, como aceptables.- Sí, un porcentaje muy alto de los artículos que se venden son nacionales, la calidad de nuestra industria es realmente muy buena y también los precios son muy competitivos; además, trabajar con los proveedores de nuestro país, nos otorga una gran tranquilidad, porque sabemos que nuestros pedidos en la gran mayoría de los casos, los vamos a recibir completos; pero también hay que reconocer que actualmente es menos complejo importar, porque ya no existen tantas trabas para ingresar la mercadería y eso no deja de ser una alternativa interesante.- Lo veo difícil, porque siempre el factor económico está por sobre las buenas intenciones de los empresarios; por supuesto que sería muy bueno que puedan modernizarse en lo tecnológico, pero en estos tiempos creo que el pensamiento está más cerca del achicamiento que de la expansión por los costos fijos, que siguen incrementándose, especialmente en los servicios; las tarifas, hoy hacen prácticamente inviable llevar adelante proyectos ambiciosos.- Creo que es un mito, o algo bastante parecido; es difícil precisar cuál es la diferencia entre uno y otro artículo, por el simple hecho que las terminales, cuando arman los vehículos, le compran los repuestos a los proveedores que después atienden el mercado de reposición; la calidad, obviamente, es muy buena y por lo tanto el cliente debe quedarse tranquilo cuando adquiere un repuesto en una casa que vende esos productos; claro que también están los baratos, pero nosotros, como repuesteros no queremos venderlos y tampoco quieren colocarlos los mecánicos, porque todos somos conscientes que no conformaremos a nuestros respectivos clientes; para que no queden dudas, siempre las marcas líderes son confiables, pero también hay excepciones, a partir de la incorporación de nuevas empresas, que son responsables en las entregas y están a la altura de lo que hoy exige el mercado.- Hoy estamos funcionando con unos treinta socios, una cifra que desde la comisión directiva queremos incrementar; nos venimos reuniendo el último miércoles de cada mes -de 20:30 a 21:30- en el Centro Comercial y en esos encuentros intercambiamos opiniones sobre temas relacionados con nuestra actividad; nuestra referente nacional es FACCERA, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires.- De alguna manera, podemos decir que se evaluó la posibilidad a partir de un tema que instaló nuestra Cámara durante una reunión que se llevó a cabo en Villa Carlos Paz; después, lógicamente, hubo que darle forma, hasta que, en definitiva, se aprobó y empezó a aplicarse; todas las tarjetas adheridas al plan, hoy pueden disfrutar de ese beneficio, que sin duda, es muy importante.