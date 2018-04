Inconvenientes con los servicios de IAPOS

Desde la Municipalidad local se emitió un comunicado oficial en relación al servicio de IAPOS para los afiliados de esta ciudad, texto que reproducimos seguidamente.El lunes 23 de abril, la intendente, Victoria Civalero, reunida en Casa de gobierno en Santa Fe con el gobernador Miguel Lifschitz, gestionó una audiencia con la directora del IAPOS, Soledad Rodríguez, quien en la mañana del martes último, se reunió en Intendencia con la primera mandataria y delegados gremiales de la municipalidad como así también de los docentes.En la misma, la representante de la obra social comunicó que IAPOS hizo todos los intentos necesarios para continuar con el convenio firmado oportunamente con APROSS, sin llegar a un acuerdo de partes. Como APROSS discontinuó unilateralmente dicho acuerdo en forma intempestiva, IAPOS contrató a Gea Cobertura de Salud, de manera transitoria, para lograr que la prestación de servicios no se vea afectada, mientras continúa con las gestiones ante la prestadora cordobesa.Por el momento solamente la Clínica Enrique J. Carrá (Cruz Azul) atenderá a los afiliados. En cuanto a los medicamentos se podrán adquirir en las farmacias Claudia Massa (Bv. Roca 2383) y Formía (9 de setiembre 2465) de la ciudad de San Francisco.Posteriormente, reunida la Intendente con un representante de Gea Cobertura de Salud, este manifestó que la prestadora está trabajando para lograr convenios de atención con la mayoría de las clínicas de San Francisco, como así también el resto de las farmacias de la ciudad vecina.Párrafo especial merecen los casos crónicos o de personas que se encuentran realizando tratamientos prolongados con un determinado profesional a quienes se les prestará especial atención para que continúen tratándose con sus médicos, debiendo cada particular realizar las gestiones a los teléfonos y/o páginas debajo indicados.En caso de abonar en forma particular los honorarios médicos y/o medicamentos, deberán exigir la factura correspondiente a efectos de tramitar el reintegro.Para cualquier consulta dejamos teléfonos y mails a los cuales puedan contactarse ante cualquier duda:IAPOS0800 444 4276 (de lunes a viernes de 8 a 16 hs)Mail de respuesta rápida: [email protected] Reintegros: ingrese al link Reintegros en la página www.santafe.gov.ar/iapos