Renunció Maradona

Diego Maradona renunció a su cargo como entrenador del Al Fujairah de Emiratos Arabes, luego de no poder conseguir el ascenso del equipo a la primera división, según confirmó su abogado, Matías Morla. "Después del empate de hoy -por ayer- y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo", escribió el abogado en su cuenta de Twitter. El equipo de Maradona necesitaba ganar para lograr el ansiado ascenso luego de 22 fechas, pero sobre el final su rival Khor Fakkan le empató 1 a 1, luego de un error del arquero. "La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas", explicó el representante legal en declaraciones a TyC Sports. Pese a mantener un invicto de 22 partidos, en los cuales ganó la mitad y empató el resto, Maradona no continuará en el conjunto del emirato. Pese a los resultados el equipo terminó en tercer lugar en la liga de Emiratos, lo que no le habilita el ascenso a la primera categoría. Según Morla, ahora Maradona se tomará unos días de descanso en Buenos Aires y luego emprenderá sus tareas en Rusia, durante la disputa del Mundial, donde comentará partidos para la cadena Telesur y hará trabajos relacionados con la FIFA.