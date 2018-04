Nena de 13 años abusada sexualmente en un puente

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Una adolescente de 13 años denunció que fue abusada sexualmente debajo de un puente en el barrio porteño de Colegiales a plena luz del día.

Según informaron fuentes policiales, el hecho habría ocurrido este jueves alrededor de las 11 cuando la joven regresaba a su casa después de comer en un local de comidas rápidas y fue atacada por un hombre en el puente de Jorge Newbery y Amenábar, de Colegiales.

Esa misma noche, el padre de la menor realizó la denuncia en la comisaría de la zona y contó que su hija fue sorprendida desde atrás por un hombre que la tomó del cuello y le dijo "quédate quieta no digas nada" y luego la abusó sexualmente.

"Ella no vio a la persona que la atacó. Cuando me lo contó me lo contó muy en shock y ni siquiera me lo pudo decir con palabras. Me lo escribió en un papel", contó Romina, la madre de la adolescente.

Además, la madre comentó en declaraciones a Canal 9, que su hija fue atendida en el Hospital Pirovano donde le hicieron todos los estudios de protocolo y le indicaron un tratamiento que tendrá que realizar durante un mes para prevenir enfermedades infecciosas. Además, le dieron la pastilla del día después para evitar un embarazo.