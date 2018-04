Detenido por amenazar de muerte al Presidente

BUENOS AIRES, 28. - Un hombre fue detenido en las últimas horas tras ser acusado de haber amenazado de muerte, vía la red social Twitter, al presidente Mauricio Macri.A través de la cuenta "Vengador Fantasma" del usuario @poeta_nestor es que refirió amenazas a Macri y otros funcionarios tales como "voy a matar uno x uno de tu familia" o "no te aparezcas porque te mato con esto" y en adjunto la fotografía de una escopeta.Las amenazas también fueron dirigidas a la diputada Elisa Carrió, a quien amenazó con ponerle una bomba, y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien calificó de "prostituta". Muchos de los mensajes intimidatorios estaban escritos en idioma vietnamita."Vos no sabes manejar a tu familia menos para manejar fuerzas armadas, esto tengo para vos y Macri Asesinos", le dirigió un mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien además adjuntó fotos de cinco cartuchos de escopeta.Se pudo identificar gracias a la investigación del fiscal federal Ramiro González, que el usuario se trataría de Néstor Gerhart, quien tiene domicilio en la localidad bonaerense de José C. Paz.Luego de una investigación y tareas de inteligencia, se allanó la propiedad y se secuestraron varias armas: una pistola marca Bersa calibre 22, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y dos réplicas de armas de fuego; dos folletos con la inscripción "detective privado", 16 celulares, una tablet, una notebook, 15 baterías de teléfonos móviles, y 12 chips de distintas compañías. Todo por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi."No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estos mensajes y por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes"; aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco. (NA/ Ministerio de Seguridad de la Nación).