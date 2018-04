Godoy Cruz da pelea

Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso a San Martín de San Juan por 2 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Malvinas Argentinas", en el marco de la 25ª jornada de la Superliga. Victorio Ramis, a los 12 del PT, inauguró el marcador para el dueño de casa, en tanto que Santiago García aumentó la diferencia, a los 2 del ST. El conjunto sanjuanino terminó el cotejo con dos jugadores menos por sendas expulsiones de Claudio Mosca y Matías Escudero, a los 36 y 43 minutos del segundo ST. Ahora el Tomba se puso a 3 del puntero Boca, a dos fechas del final del campeonato, con lo cual el Xeneixe deberá esperar al menos una jornada más para lograr el bicampeonato.En el otro adelanto de la jornada, Temperley venció a Chacarita Juniors por 2 a 1, y se va despidiendo de la Superliga con una sonrisa aunque ya ambos conjuntos están descendidos. Los goles del conjunto "celeste" fueron convertidos por Lucas Delgado, a los 9 minutos, y Santiago Giordana, a los 43, ambos en el primer tiempo. En el segundo tiempo el "funebrero" descontó a través del defensor Fernando Rosso, a los 39. El equipo "celeste" terminó con diez hombres por la expulsión del delantero Delgado, a los 25 del complemento.Independiente intentará hoy mantenerse en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2019, cuando visite a Newell´s en Rosario, en la continuidad de la 25ª fecha de la Superliga. El encuentro se disputará en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" a partir de las 15:30, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de Fox Sports Premium. El "Rojo", que acumula un cansancio importante producto de su doble competencia entre Superliga y Libertadores, no quiere descuidar esos dos frentes que todavía tiene abiertos. Con nueve puntos por jugar en el torneo, el "Rojo" acumula 42 puntos, uno menos que Huracán, el último que estaría logrando el boleto a la Libertadores. Por su parte, desde la llegada de De Felippe, Newell´s lavó un poco su imagen futbolística pero no le alcanzó para llevarse algo de su visita a Boca el último fin de semana (derrota 3-1).En otro de los encuentros importantes del sábado, Huracán recibirá a Atlético Tucumán en el cual buscará un triunfo que le permita quedar más cerca de clasificarse a la Copa Libertadores 2019. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20.00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será controlado por el árbitro Patricio Loustau y televisado por Fox Sports. Huracán, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, viene de vencer como visitante a Tigre por 2 a 0, tiene 43 unidades y, en caso de lograr la victoria, se alejará por cinco puntos de Independiente, su más inmediato perseguidor en la lucha por entrar a la Copa Libertadores 2019. En cuanto al Decano, igualó ante Unión sin goles como local en la fecha pasada de la Superliga mientras que luego venció a The Strongest por 3 a 0 en la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y sueña con la clasificación a la próxima Sudamericana.a las 13:15, Defensa y Justicia vs. Rosario Central y Vélez vs. Banfield y a las 17:45, Lanús vs. Argentinos.Boca 53 puntos; Godoy Cruz 50; San Lorenzo 46; Talleres 44; Huracán 43; Independiente 42; Racing y Argentinos 39; River y Defensa 38.