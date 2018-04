Molina: "estamos trabajando mucho en el tema de viviendas"

El secretario general de UPCN, Jorge Molina visitó la ciudad para entregar una vivienda a una afiliada de nuestra ciudad y de esta manera mostrar el compromiso que el gremio viene teniendo con el tema habitacional, que se está ramificando por toda la provincia de Santa Fe.

"Estamos visitando a los compañeros de Rafaela para entregar una vivienda a una compañera que fue adjudicataria de nuestro sistema de vivienda", comenzó diciendo ayer el sindicalista, destacando además que hicieron lo mismo en la localidad de Pilar.

Vale mencionar al respecto que UPCN entregó dos casas en la región en la zona, y que además lo viene haciendo en distintas localidades, no solamente en ciudades grandes como Rosario y Santa Fe. "Para nosotros es un orgullo muy grande que una compañera del ministerio de educación, trabajadora de empleada pública tenga la posibilidad de tener su techo propio" comentó el Secretario.



REQUISITOS

Molina explicó los requisitos para poder ser un adjudicatario y su metodología en la construcción de viviendas. "El requisito primordial es que el adjudicatario no tenga vivienda" expresó. "En el interior de la provincia trabajamos con tres clases de modalidades. En algunos casos con convenios con la municipalidad o comuna, ellos donan el terreno, el gremio construye la casa. Otro sistema es cuando hay caso de compañeros que tienen terreno propio y UPCN construye la casa. Y la tercer modalidad es cuando el municipio no dona el terreno y el beneficiado no tiene el terreno y el gremio se hace cargo de todo" finalizó.

Además dijo que "nosotros no paramos de construir" y alertó que "la semana pasada entregamos viviendas, hoy lo estamos haciendo, la semana que viene vamos a estar en Sunchales entregando otra más. Esto normalmente tiene que ser aprobado por los concejos", contó.

En tanto, recordemos que como gremio, UPCN es integrante de la CGT, y ya tuvieron la oportunidad cuando el gobierno donó lotes y 7 trabajadores salieron sorteados. Esta semana Lifschitz visitó Rafaela y entregó 50 lotes. Es por eso que otra vez los afiliados de UPCN tuvieron la misma oportunidad de inscribir 7 compañeros más. "El gremio mantiene una política muy activa y dinámica en la construcción de vivienda, y en este caso en esta ciudad. Pero les pueda garantizar que esto es así en toda la provincia. Nuestro lema es 'donde hay un empleado público, ahí tiene que estar UPCN', y hemos construido casa en localidad muy chiquitas", expresó Molina.

Por último explicaron que "en el tema viviendas hay muchas promesa y nuestro gremio siempre prefiere construir más que prometer y eso es un orgullo y una tranquilidad para nosotros", completó.