Comienza a definir el equipo

El plantel de Atlético de Rafaela se entrenó en la mañana de ayer en el predio del Polideportivo del Autódromo con la cabeza puesta en lo que será la “final” que tendrá el próximo lunes a las 15.35 hs. cuando esté recibiendo a Villa Dálmine.

El encuentro en el Monumental de Alberdi, válido por la 25° y última fecha de la B Nacional, será trascendental para definir si la “Crema” ingresa o no al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga.

En la práctica del jueves el entrenador Víctor Bottaniz todavía no paró una posible formación para el juego del lunes. Si bien Emiliano Romero y Lucas Blondel (quien ya cumplió con la fecha de suspensión y reaparecerá en la formación inicial) continúan trabajando de manera diferenciada pero evolucionando favorablemente; empezaron a sumar algunos minutos en los trabajos físicos y en las próximas horas se definirá si estarán o no a disposición para el lunes. Vale recordar que el capitán arrastra una sobrecarga, mientras que Blodel tiene una fatiga muscular.

Un posible equipo sería con: Ramiro Macagno; Blondel, Oscar Carniello o Wilfredo Olivera, Stéfano Bruno y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Romero y Ángelo Martino; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo.

Por otro lado, tanto Lucas Pittinari como Mauro Marconato y Enzo Copetti, ya fueron descartados para el juego ante Dálmine.