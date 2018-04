Panorama Político

TORMENTA

ELECTRICA

Los concejos municipales o deliberantes se han transformado en una caja de resonancia de las protestas de usuarios muy malhumorados por las subas de tarifas de servicios públicos. Y si bien la capacidad de los concejales es limitada ya que el valor de las tarifas depende del Gobierno provincial, de la EPE e incluso de la Nación por autorizar los aumentos en el mercado mayorista, al menos tienen la posibilidad de institucionalizar el descontento popular de usuarios residenciales y comercios que, en algunos casos, directamente no tienen el dinero para pagar la boleta.

Los vecinos autoconvocados lograron consensuar la realización de una sesión extraordinaria fuera del recinto legislativo. Inicialmente se concretaría frente a la Sucursal rafaelina de la EPE, aunque luego se impuso como escenario parlamentario ocasional el Museo de la Usina del Pueblo.

Así las cosas, la sesión se desarrolló el martes para tratar un único proyecto mediante el cual se pide retrotraer el precio de las tarifas y solicitar la intervención del Defensor del Pueblo a la vez que declarar la emergencia tarifaria.

A partir del malestar general, entre los gobiernos de la Provincia y la Nación se discute qué hacer con los impuestos. Mientras tanto, Santa Fe otorgó alguna concesión a pequeñas industrias y planes de financiación, pero nada de retocar la tarifa.

En este marco y para aumentar la intensidad del golpe de efecto, los verduleros generaron un contexto de mayor participación en esta especie de marcha de la bronca regalando frutas y verduras antes de que se realice la sesión extraordinaria. Alrededor de mil rafaelinos hicieron durante horas una cola pese al calor de estos días de finales de abril para llevarse algo del verdurazo pero no muchos se quedaron a la sesión del parlamento local.

Los concejales debatieron en un ambiente algo adverso en particular para los ediles del espacio Cambiemos, identificados con el Gobierno nacional. Es que no pocos de los que se quedaron a la sesión están "politizados", es decir militan en distintas agrupaciones políticas como asamblea ciudadana.

Más allá del maltrato insultos mediante hacia determinados legisladores, todos minimizaron la acción de los "inadaptados sociales" y optaron por destacar como positivo que esta sesión permitió canalizar la "voluntad popular". A todo esto, nadie pero nadie del Departamento Ejecutivo Municipal participó de esta actividad...



¿FELIZ

CUMPLEAÑOS?

Quiso el destino que el cuestionado presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino, festeje un nuevo cumpleaños ayer en coincidencia con la sesión ordinaria en la que se trató y aprobó el pedido de informes para que expliqué por qué pidió 20 mil pesos para solventar los gastos del viaje que realizó hace dos semanas a Uruguay para desarrollar una agenda más cerca a la actividad de un partido político que a la de un parlamento ciudadano.

La falta de un reglamento que defina en detalle el mecanismo para solicitar o justificar pedidos de viáticos otorga configura una escala de grises al debate político que excluye la posibilidad de un ilícito y restringe el debate a cuestiones de transparencia y ética política.

Lalo no estuvo solo ya que su pareja y sus padres se hicieron presentes en el recinto para acompañarlo durante una sesión que se presumía caliente. El presidente del Concejo recibió los golpes que esperaba -y que viene soportando desde hace casi dos semanas- pero no guardó silencio quizás para evitar eso del que "calla otorga". Y la contraofensiva salpicó a quienes presidieron el cuerpo legislativo en los últimos años, inclusive el propio intendente Luis Castellano. Es decir, lo que buscó es "compartir la carga política" de este momento en sus antecesores considerando que la falta de reglamento da lugar a cierta "discrecionalidad" en torno a la administración de los fondos públicos asignados para viáticos.

Habrá que esperar para ver qué tipo de cicatriz le deja a Bonino esta controversia y si afectará en el futuro sus aspiraciones políticas de ir por la Intendencia.

Al propósito, en la semana su par del PRO-Cambiemos, Hugo Menossi, dijo en una entrevista con Radio Rafaela que en el espacio están decepcionados con Lalo porque sus desprolijidades y fallas de comunicación afecta a todo el grupo. "La decisión que tomó Lalo nos afectó a todos", se confesó. "Lalo prefiere los cargos ejecutivos pero hay que entender que esto es un cuerpo colegiado y si hay que hacer erogaciones hay que consultarlo con todos. El error de comunicación es que él no comunicó, se fue a Uruguay y nosotros no sabíamos de los viáticos", dijo.

Las facturas en el PRO todavía no tienen un precio para Bonino, nadie descarta que pueda dar un paso al costado de la presidencia del Concejo. "Tuvimos una reunión en el partido y todos tuvieron oportunidad de decirle lo que pensaban, todo se puso en tela de juicio", sintetizó Menossi para ilustrar el mal clima en Cambiemos que además se alimenta de la calle y sus comentarios más ácidos que dulces sobre la actitud del Presidente.



LA VIEJA RECETA

DE BIENVENIDO

El ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela entre 2011 y 2015, Fernando Muriel, quien en enero asumió como coordinador del Nodo 2, fue el gestor de la reunión del gobernador Miguel Lifschitz con los dirigentes vecinales que integran la Federación de Entidades Vecinales en uno de los salones del Autódromo.

Tras cumplir una intensa actividad ligada a la política de acceso a la tierra y de seguridad en la ciudad, Lifschitz se relajó desde las 13 hs. del martes hasta las 15 cuando compartió sandwichitos y tartas elaborados por el chef alemán - rafaelino, Hans-Gerd Wiesner (referente social de Granja El Ceibo). "Fue una minipicada" dijo uno de los participantes del cónclave en el que se abordó la demorada obra del acueducto, seguridad y tarifas entre otros temas.

"Fue una muy buena reunión, el Gobernador escuchó el pensamiento de los vecinalistas" resumió. Desde 1991 el vecinalismo fue un campo fértil que siempre sembró y cuidó el peronismo rafaelino por su rendimiento en términos electorales.

Muriel dejó en claro que fue su papá, el intendente Rodolfo Bienvenido, quien jerarquizó estos espacios de participación ciudadano en cada uno de los barrios. Fue para dejar en claro que las vecinales no tienen dueños o padrinos políticos y todos pueden generar un canal de diálogo directo sin que participe el Ejecutivo local. El 2019 electoral está cerca...



PEROTTI EN

CARRERA

"Nos reunimos con jóvenes, militantes y dirigentes de Rafaela y su región quienes nos invitaron para conversar sobre el presente y futuro de nuestra provincia. Expresamos nuestra preocupación por el incremento de las tarifas y reiteramos la necesidad de retrotraer los aumentos tarifarios y aplicar razonabilidad a sus costos. Estamos convencidos que podemos tener una provincia más segura, que cuide el trabajo de su gente, sus industrias y que se destaque por una educación que prepare a los jóvenes para los trabajos del futuro" fue la cuidada síntesis del acto partidario del viernes pasado en Club Quilmes que publicó Omar Perotti en sus redes sociales. No habla de lanzamiento formal, pero en el terreno de la acción política no es otra cosa que eso...