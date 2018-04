Este lunes 30, los comercios abren

Según un relevamiento realizado entre los comerciantes de Paseo del Centro y Paseo Roca, la mayoría de los comercios trabajará normalmente el lunes 30 de abril, día no laborable con fines turísticos.

La decisión de trabajar con normalidad también se extiende en la mayoría de las empresas y sectores industriales de la ciudad de Rafaela.

De esta forma, solamente estarán comprendidos por la definición de "día no laborable" los bancos y las dependencias oficiales, como escuelas y oficinas del Estado. Es decir, el lunes los trabajadores del sector privado no pueden negarse a ir a trabajar ni le corresponden horas extras (el martes sí), se le puede descontar el día (el 1º de mayo no). En ambos casos, no le corresponden horas compensatorias.

En tanto el martes 1º de mayo es feriado nacional y rige con las características de tal día.