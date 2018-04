Biglia no se quiere bajar

El mediocampista de la Selección argentina, Lucas Biglia, afirmó ayer que busca reducir los tiempos de su lesión para llegar al Mundial con minutos de juego y defendió al grupo de futbolistas ante las críticas que suelen recibir. "Estoy dejando un poco de lado el dolor. Y tratando de acortar los tiempos. Los plazos de los médicos son seis semanas. Pero la idea es adelantar los tiempos y tratar de poder jugar dentro de tres o cuatro semanas. Quiero jugar las últimas dos fechas del torneo italiano", contó el futbolista del Milan. Biglia, que sufrió la fractura de dos vértebras, dijo que "siempre desafié los tiempos de las lesiones" y reconoció que "si bien los tiempos son muy cortos, estoy haciendo todo lo que me dicen para lograrme lo propuesto". Consultado por la goleada en el amistoso ante España, opinó: "Dejó cosas positivas más allá del resultado. Cuando terminó el primer tiempo estábamos 2 a 1. Después, vinieron los goles, fuimos a buscarlo y nos desordenamos ante una potencia". Biglia opinó que no es clave la actualidad de un futbolista a la hora de ser llamado ya que "no hay sólo que mirar el presente, ya que podés haber sido un fenómeno en la temporada pero vas al Mundial y ahí es otra cosa". "Es muy difícil conseguir resultados inmediatos. Vivimos en un país donde no hay paciencia. Pasa en la Selección y en los clubes. Se lo critica a Guillermo que ganó 40 partidos con Boca y a Gallardo también porque en su momento no le agarraba la mano en el torneo. La última Selección argentina que ganó un Mundial estuvo 12 años con el mismo entrenador. Y con una base de diez jugadores. El fútbol es trabajo y paciencia. En casi tres años, nosotros cambiamos tres entrenadores, dijo a TyC Sports. Biglia consideró que el que "cambia la ecuación es Messi, pero nosotros tenemos que lograr que él tenga cada vez menos responsabilidad". "Nos critican y somos cabezas duras. Y elegimos seguir yendo. Nos damos la cabeza contra el muro. Y lo vamos a tirar abajo al muro. Por más que tenga las dos vértebras rotas, iría igual a la Selección. A mi me dio mucho", cerró.