El Volkswagen Up! agrega más equipamiento de seguridad

Volkswagen Argentina lanzó la nueva gama de Up!, que agrega aún más equipamiento de confort y seguridad en todas sus versiones.

Este modelo, que nació en nuestro país en 2014 y logró rápidamente posicionarse como un referente de su segmento, incorporará desde el mes de mayo diferentes elementos destacados en cada versión.

En el nivel de entrada de gama “Take”, cabe mencionar dirección asistida eléctrica, volante con ajuste de altura y portacelulares "Dockstation”.

En la versión intermedia “Move”, el up! agrega cierre centralizado con comando a distancia, levantacristales eléctricos delanteros, espejos exteriores con comando eléctrico y alarma.

Y finalmente, en las versiones tope, “High”, “Cross” y “Pepper”, el pequeño de Volkswagen agrega control de velocidad crucero. La versión 3 puertas y la caja I-motion no formarán más parte de la nueva gama.

El Up! posee un diseño innovador, con líneas marcadas en el capot, el paragolpes y los faros delanteros.

En su interior, el Up! ofrece un panel de instrumentos que se adapta a cada versión. Incorporó a fines de 2017 un nuevo diseño de volante forrado en cuero con comandos multifunción, acompañado de un tablero modificado con indicador de revoluciones, nivel de combustible y display multifunción de 3,5” con información de consumos, velocidades y otros datos de la computadora de a bordo.

Y como destacado, desde el año pasado se comercializa con un potente motor TSI de 1.0 litro y 101 CV, de un torque máximo de 165 Nm.

El Up! se comercializa en 6 diferentes colores y una gama completa en versiones y propulsores que lo posicionan como una alternativa excelente para ingresar a la familia Volkswagen, ya sea por canal tradicional o autoahorro.



POSVENTA

Todos los autos Volkswagen patentados a partir del 1° de enero de 2017, tienen bonificada la mano de obra del segundo y tercer servicio programado.

Mientras que Amarok cuenta con ese beneficio en el tercer y cuarto servicio, siempre y cuando dichas acciones sean llevadas a cabo en los Talleres oficiales de la red de Concesionarios Volkswagen. De esta manera, Volkswagen Argentina cuenta con el costo de mantenimiento por kilómetro más económico del mercado.



PRECIOS

* Take up! 3P: 243.168,58; * Take up! 5P: 258.292,62; * Move up! 3P: 270.728,92; * Move up! 5P: 285.080,17; * Move up! 5P I-Motion: 303.321,26; * High up! 3P: 301.992,26; * High up! 5P: 316.542,04; * High up! 5P I-Motion: 335.341,52; * Cross up! 5P: 333.385,02; * Pepper up! 5P: 352.878,80.