Piden declarar emergencia tarifaria

En una jornada histórica para la democracia rafaelina, fue aprobado ayer un proyecto de declaración en la sesión extraordinaria del Concejo, solicitando al gobierno provincial declare la emergencia tarifaria en la energía eléctrica y al Defensor del Pueblo instrumente las acciones legales para suspender el aumento de las tarifas, ante más de 200 personas, de los cuales algunos abuchearon a los ediles de la oposición, en el Museo Municipal Usina del Pueblo.

La norma busca garantizar la protección tarifaria a los electrodependientes ya establecido por la ley nacional 27.351 y solicitar a los gobiernos nacional y provincial la suspensión de los aumentos vigentes en la tarifa de energía eléctrica y la prohibición de nuevos aumentos hasta finalizada la emergencia declarada.

A decir verdad, se trata de una mera declaración de deseo que no tiene ninguna medida efectiva en la práctica porque está más que claro que los concejales (oficialismo y oposición) no definen ni tienen injerencia en los aumentos tarifarios, potestad del directorio de la EPE. De hecho, anteayer estuvo el gobernador Lifschitz en Rafaela y no dijo nada de rever el tarifazo.

Previo a la aprobación hubo ocho discursos de los ediles. Muriel dijo que "el objetivo era generar un hecho político que quedó garantizado por la concurrencia diversa porque el reclamo es justo. Ayer (por anteayer) fue amenazado un empleado de la EPE cuando intentó cortar el suministro a un vecino, quien contaba con un arma de fuego. Es inédita esta movilización de comerciantes de las verduras en orden y felicito a la gente a reclamar en paz a los gobiernos nacional y provincial que se muestran insensibilizados".

Bonafede sostuvo que "estamos acá porque ustedes lo pidieron. Los cortes que hacen corresponden a deudas del 2016, ¿quién va a defender los cortes de ahora? El 32% de las boletas es impuesto. La responsabilidad es de los gobiernos nacional y provincial, y nos ponemos al frente del rechazo al tarifazo".

Cuando quiso hablar Viotti, varios de los presentes lo silbaron, pero hizo oídos sordos y siguió con su alocución: "estamos defendiendo y poniendo la cara, pero podemos pensar diferente. Los aumentos recaen sobre los que menos tienen. Es la 4ª declaración que hacemos".

Con Garrappa se tranquilizó el ambiente: "se perdió sensibilidad y racionalidad de los gobiernos; es bueno ver que el Concejo salga del recinto, estar acá al lado de los jubilados, vecinos, pequeños productores, que no pueden hacer frente a las tarifas; el gobierno provincial debe escuchar este reclamo".

Los últimos cuatro discursos fueron nuevamente interrumpidos con gritos de los más exaltados, que a esa altura le faltó cintura política a los ediles para ir cerrando la sesión. Menossi: "como autocrítica del gobierno nacional corresponde pedir disculpas porque no pueden pagar. En 2016 hicimos propuestas por escrito que no fueron tenidas en cuenta, ahora el agua nos llega al cuello ('avisale a Macri', le dijeron); demandamos a la Nación la baja del IVA que actualmente es del 21% para consumidores y 27% para comercios".

Frente a trascendidos por las redes sociales y los medios, Visintini aclaró que "los 10 concejales firmamos el petitorio al Gobernador; la energía es un problema de todos, estamos acá para dar la cara y buscar soluciones en común, hicimos esta resolución porque los escuchamos y hacemos lo que está a nuestro alcance".

Mársico señaló que "los componentes de las tarifas son impositivos y no deben seguir estando, antes se subsidiaban; la Provincia tiene impuestos que la hacen más cara. Las pymes trasladan este aumento al costo de producción y es una rueda viciosa. Primero que el Gobernador arregle las tarifas y luego la reforma constitucional".

Al momento de hablar Pascual la interrumpieron varias veces: "pido disculpas porque hubo algunas cosas malentendidas. Hablo con respeto...", pero no daba para más, porque ingresaron algunos con los bombos y se aprobó la declaración.

Finalmente, Hugo Acuña -uno de los manifestantes- sostuvo que "no queremos que esto quede acá; si no tenemos respuesta haremos otra asamblea para ver cómo sigue".