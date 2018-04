El Municipio, en alerta por el pedido de Macri

El Municipio quedó en alerta luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en Vaca Muerta. Es que el mandatario le reclamó a los estados subnacionales (Provincias y Municipios) que dejen de cobrar impuestos provenientes de los servicios públicos. Claro, sin hacer anuncio alguno sobre el IVA, que grava el 21% o el 27% en el caso de los comercios. Es que, en el caso de querer avanzar en este sentido, dejaría de percibir unos 24 millones de pesos anuales. Y tampoco le solucionaría la vida a los rafaelinos: en promedio, la baja en la tarifa sería de solo $ 50 mensuales.Marcela Basano, secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), marcó la preocupación que generaron la solicitud del presidente Mauricio Macri y describió la situación tributaria: "en nuestro caso, solamente percibimos ingresos provenientes del servicio eléctrico, que es un porcentaje: el 6% bruto a los municipios y comunas según la Ley 7797, el estatuto de creación de la Empresa Provincial de la Energía"."Nosotros percibimos esto, que denominamos 'las regalías de la EPE', de forma mensual. En estos momentos, estamos con un retraso de entre 3 y 4 meses. Es decir, lo último que percibimos es el mes de diciembre. Pero no es algo de ahora, sino que habitualmente sucede este atraso. Sobre esos montos, nosotros deducimos lo que es el consumo de energía de los municipios, ya sea para las dependencias municipales como de las prestaciones de los servicios (luces de plazas, semáforos, etc)", dijo Basano. En otras palabras: de lo que cobra, se debe deducir la energía que "gasta" la municipalidad.La diferencia "es un ingreso importante para el Municipio. Estamos hablando de 24 millones de pesos anuales. Con lo cual, las declaraciones del Presidente preocupan altamente a todos los gobiernos subnacionales porque los municipios seguiríamos perdiendo ingresos". Ahora bien: ¿Qué implica para el Municipio ese monto? Para las obras de iluminación a lo largo de todo el año están previstos 23 millones de pesos. O lo que está previsto para la Remodelación de bulevares, avenidas, espacios verdes, etc, más las inversiones en el Relleno Sanitario y las obras del Presupuesto Participativo (en conjunto, 23 millones de pesos). O 5 años de microcréditos. O un año y medio del Programa de Inclusión Educativa."Termina siendo una sangría que, a quienes estamos encargados de manejar los fondos municipales nos preocupa de sobremanera porque todo el mundo sabe que la posibilidad de captación de recursos del Municipio está bastante acotada. Cualquier merma sobre los recursos repercute sobre las prestaciones que el Municipio tiene que realizar. Es por eso es que estamos todos en una situación de alerta y empezamos a analizar cómo podríamos salir de esa situación", comentó la funcionaria a "Algo dirán"."Para nosotros es una fuente de ingresos importante", reiteró y aclaró que "en el caso de que se le quisiera hacer caso al Presidente, se debería modificar la ley 7797".Si bien es un número importante, cuando se lo divide por los 39.000 catastros que tiene la ciudad, en el caso de no cobrar ese dinero solamente se repartiría unos $ 50 por vivienda. Tal cual como lo había declarado hace algunas horas el intendente Luis Castellano.