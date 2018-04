Comienza la acción del Rally Mundial

Los hermosos caminos de la provincia de Córdoba volverán a vibrar con el paso de los autos del WRC a partir de este jueves gracias al 38º Rally de la Argentina que organiza el Automóvil Club Argentino. La competencia, que terminará el domingo, será la quinta fecha del certamen ecuménico, aunque también otorgará puntos para Codasur y habrá pilotos que participarán por la Copa ACA.

La tradicional prueba -es la octava más longeva del calendario- cuenta con algunas novedades en su recorrido. La primera tiene que ver con la largada. No se realizará en el Centro Cívico de la Ciudad de Córdoba, como en las últimas ediciones; sino que será con un Súper Especial que se disputará en plena Villa Carlos Paz, su tradicional epicentro. Además, se cambiará el sentido de un tramo legendario: El Cóndor-Copina, que ahora se realizará largando desde Copina y finalizando en El Cóndor. Es decir, la prueba especial será en ascenso y no en bajada.

Un total de 52 competidores recorrerán los valles de Calamuchita, Punilla y Traslasierra en busca de ganarles a los difíciles tramos, siempre custodiados por esa gran cantidad de público que le aporta calor y color a esta cita mundialista.

El torneo llega con el francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford) afianzado en el primer puesto luego de sus victorias en Montecarlo, México y Córcega. Sin dudas, esos resultados son un envión para intentar romper la sequía del galo en Córdoba ya que jamás ganó en ninguna de sus ocho participaciones, aunque sí subió al podio (tercero en 2011 y segundo en 2013, 2014 y 2016).

El belga Thierry Neuville es su escolta en el campeonato (están separados por 17 puntos) y también se anota como favorito. Más que nada porque es el último ganador, algo que le permitió a la marca coreana Hyundai lograr su segundo éxito consecutivo tras el logrado por el neocelandés Hayden Paddon en 2016.

Tampoco se puede descartar a dos velocísimos pilotos, aunque propensos a tener grandes accidentes por su agresividad como el finlandés Jari-Matti Latvala, de Toyota; y el irlandés Kris Meeke, de Citroën. Ambos ya saben lo que es ganar en Argentina: el primero se impuso en 2014 y el segundo, al año siguiente.

Pero la lógica puede quedar a un lado como ocurrió en 2017 con el británico Elfyn Evans (M-Sport), quien perdió la carrera por solo siete décimas después de ser gran dominador…

Esta vez no habrá argentinos corriendo en la categoría mayor porque Marcos Ligato, que tenía previsto hacerlo, tuvo que dar un paso al costado por un problema de salud. Eso le impidió al múltiple campeón argentino ponerle punto final a su campaña deportiva en esta cita como era su idea. Sí, en cambio, habrá representantes en la WRC2, la segunda división en importancia del Mundial. Serán el neuquino Alejandro Cancio (Skoda Fabia R5) y el tucumano Gerónimo Padilla (Peugeot 208 T16 MR), líder del Rally Argentino. En esta especialidad habrá un total de once pilotos, entre los que sobresalen también el finlandés Kalle Rovanpera (Skoda Fabia R5), un pibe de 17 años que tiene futuro de campeón (es hijo del ex piloto Harri Rovanpera).

En Codasur también habrá varios argentinos. Además del propio Cancio se suman David Nalbandian, Augusto D’Agostini y el colega Thomas Harpe, entre otros. Y además estarán los que se anotaron por la Copa ACA. Vale destacar que los inscriptos en ambas especialidades disputarán nueve de los 18 tramos de la carrera: los primero cinco de la etapa apertura y la primeros cuatro de la segunda jornada. Todo está listo para vivir una gran fiesta, de esas que ya nos tiene acostumbrados esta clásica carrera.



MERECIDO HOMENAJE

Los organizadores del Rally de la Argentina le realizarán un merecido homenaje a Jorge Raúl Recalde, al conmemorarse el 30º aniversario de su triunfo mundialista en esta misma carrera. El cordobés, que falleció el 10 de marzo de 2001, se convirtió con ese éxito en el primer piloto del continente americano en ganar una carrera del WRC. El tributo se le realizará minutos antes del inicio del Súper Especial de Villa Carlos Paz.



LA SEGURIDAD

Como siempre, la seguridad de los espectadores es prioridad para los organizadores de la competencia. Aquellos que vayan a la ruta deben respetar las indicaciones de las autoridades y, obviamente, colocarse en los lugares permitidos. Los mismos están identificados con cintas amarillas; mientras que los sectores prohibidos con cintas rojas. Vale destacar que en esta carrera aún está en vigencia una tarjeta amarilla que le sacó la Federación Internacional del Automóvil hace dos años por la mala ubicación del público y cualquier incidente puede ser perjudicial para su futuro.



EL RECORRIDO

Etapa 1, jueves 26/4: PE1 (19.08): Súper Especial Villa Carlos Paz (1,90 km).

Viernes 27/4: PE 2 (08.13): Las Bajadas-Villa del Dique (16,65 km); PE 3 (09.00): Amboy-Yacanto (33,58 km); PE 4 (10.13): Santa Rosa-San Agustín (23,85 km); PE 5 (12.08): Súper Especial Parque Temático (6,04 km); PE 6 (14.51): Las Bajadas-Villa del Dique (16,65 km); PE 7 (15.38): Amboy-Yacanto (33,58 km); PE 8 (16.51): Santa Rosa-San Agustín (23,85 km)



ETAPA 2

Sábado 28/4: PE 9 (8.23): Tanti-Mataderos (13,92 km); PE 10 (9.08): Los Gigantes-Cuchilla Nevada (16,02 km); PE 11 (9.35): Cuchilla Nevada-Río Pintos (40,48 km); PE 12 (11.38): Súper Especial Fernet Branca (6,04 km); PE 13 (13.23): Tanti-Mataderos (13,92 km); PE 14 (14.08): Los Gigantes-Cuchilla Nevada (16,02 km); PE 15 (14.35): Cuchilla Nevada-Río Pintos (40,48 km).



ETAPA 3

Domingo 29/4: PE 16 (09.08): Copina-El Cóndor (16,43 km); PE 17 (09.55): Giulio Cesare-Mina Clavero (22,41 km); PE 18 (12.18): Copina-El Cóndor (16,43 km).

Recorrido total: 1.300,65 km. Pruebas Especiales: 358,25 km. Tramos de Enlace: 942,40 km.