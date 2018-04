Crean variedad de soja con vainas de 4 semillas

Científicos rosarinos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario crearon una variedad de soja con vainas de cuatro semillas lo que tendrá impacto en el rendimiento de la oleaginosa al mejorar su capacidad productiva.La nueva variedad de soja Tango 4S que produce vainas de cuatro granos es un desarrollo inédito ya que actualmente el número promedio máximo de semillas de las variedades comerciales de soja es de tres por chaucha.Eligio Morandi, investigador principal de CONICET y director del proyecto, explicó que "la transferencia al medio productivo era uno de nuestros objetivos" y aclaró que el objetivo era "que las investigaciones pudieran ser aplicadas al sector socioeconómico".Junto a Carlos Gosparini, Nidia Montechiarini, Alvaro Quijano y Julieta Bianchi, todos docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevaron a cabo el proyecto de desarrollo de la variedad con sello argentino que a futuro impactará en el potencial de rendimiento y producción de la soja."Este desarrollo tiene impacto en el rendimiento potencial, mejora la capacidad productiva de la variedad que tiene que ser colocada en las condiciones óptimas de producción", dijo Morandi.El objetivo es que la planta obtenga un alto porcentaje de frutos de cuatro semillas y hasta el momento han logrado un promedio entre 65 y 70 por ciento de ejemplares con esas características."Las plantas de soja tienen frutos de dos o tres categorías. En nuestro caso tenemos de tres y cuatro semillas, lo cual hace un promedio de 3,6 semillas por fruto en toda la planta", indicó.Señaló que "lo importante no es tener unas pocas chauchas con cuatro semillas, eso no cambia la ecuación, lo que necesitamos es tener el mayor número posible conservando el peso de la semilla, si no aumentamos un componente en detrimento del otro", expresó el especialista."El objetivo final es que los semilleros incorporen (la modificación) a su germoplasma elite que ya tiene buen comportamiento agronómico para darles ese plus", manifestó Morandi a Agrofy News.Enfatizó que "la idea es hacer convenios con empresas del sector que estén interesadas para transferirlo al germoplasma comercial lo más rápidamente posible".Los propietarios de la nueva variedad son CONICET y la UNR y son los que tienen que negociar con las firmas para concertar alguna clase de arreglo comercial (NA).