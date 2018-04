Estiman suba del 3,5% en el área de trigo a sembrar en la nueva campaña

El Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales porteña pronosticó que si se recompone la humedad en los suelos agrícolas, la campaña de trigo 2017-2018, pronta a comenzar, se incrementará 3,5% en el área de siembra respecto del ciclo anterior.En la campaña 2017-2018 se cosecharon 17.750.000 toneladas con una superficie de 5,7 millones de hectáreas: "Bajo este panorama, los resultados preliminares del relevamiento indicaron una posibilidad de expansión del 3,5%, ante un escenario de mejora climática que recomponga la humedad en los perfiles para el comienzo de la siembra". Esto permitiría "al productor responder a los incentivos económicos dados por la suba del precio del cultivo para la campaña nueva y la mejora de la relación insumo producto"."Frente a esta situación, el área destinada al cereal alcanzaría las 5,9 millones de hectáreas durante la campaña 2018-2019", señalaron los autores del informe. Pero hicieron la salvedad que "en un escenario donde la evolución climática no acompañe durante la ventana de siembra del trigo, la superficie a implantarse se reduciría a 5.4 millones de hectáreas, un 5% inferior al ciclo previo".Los técnicos también ajustaron la producción final de la campaña pre anterior 2016-2017 a 17,6 millones de toneladas sobre un área sembrada de 5,4 millones de hectáreas.Respecto del panorama climático acotaron que "si bien durante las últimas semanas se registraron precipitaciones sobre el centro y sur del área agrícola nacional, gran parte del norte argentino mantiene un estado hídrico regular a escaso que limitaría la expansión del cereal"."Sobre las regiones NOA y NEA, las labores de siembra se extenderían entre los meses de mayo y junio, y de no registrarse precipitaciones durante las próximas semanas, la implantación de los primeros lotes podría verse demorada, impactando sobre la intención de siembra final", manifestaron.Por otra parte, durante el mes de abril la provincia de Buenos Aires logró recomponer parte de la condición hídrica para la nueva campaña, principalmente sobre el sector centro y sudeste de la región. De mantenerse esas condiciones, las labores de implantación comenzarían durante el transcurso del mes de junio con un incremento interanual en la superficie sembrada con el cereal.Respecto del precio del trigo, frente a la fuerte demanda externa, ha mostrado un significativo incremento en los últimos meses, tanto para las posiciones disponibles como para toda la curva de futuros. En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATba), la posición disponible ha registrado un incremento del 30% en promedio para el mes de abril en comparación con igual mes del año anterior.CAIDA DE STOCKSGLOBALES Y PRECIOS FIRMESLos stocks globales del trigo están en baja, lo que implica precios firmes para el cereal 2018 argentino, según el asesor de la Federación de Acopiadores Leandro Pierbattisti. "Es la primera vez después de seis años que los stocks globales de trigo bajan. Esto es muy positivo para nosotros porque va a implicar una mayor firmeza en los precios", sostuvo el especialista.El 10 y 11 de mayo, la Federación de acopiadores realizará la octava edición de A Todo Trigo en Mar del Plata, se trata del congreso que cada dos años reúne a toda la cadena agroindustrial y pone en blanco sobre negro las perspectivas del cereal.Pierbattisti resaltó que "es la primera vez después de 6 años que los stocks bajan. Esto es muy positivo para nosotros, porque va a implicar una mayor firmeza en los precios. Si bien de acá a enero falta mucho tiempo, hoy el precio ronda los 190 dólares la tonelada, valores que durante el año pasado a la misma época del año estaban por debajo de los 160 dólares".Sobre el plano local, Pierbattisti destaca el aumento de las exportaciones nacionales: "Argentina mantiene un ritmo impresionante. Del 1 de diciembre al 28 de febrero se embarcaron más de 6 millones de toneladas de trigo. Esto quiere decir que en tres meses ya colocamos la mitad de nuestro saldo exportable"."Un dato que explica la firmeza de los precios y nos invita a seguir focalizándonos en la competitividad, que no es ni más ni menos que la conjunción del precio, la calidad y la atención al utilizador final", manifestó.