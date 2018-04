Cronograma de servicios por el fin de semana XXL

Con motivo de celebrarse el martes 1° de mayo el Día Internacional de los Trabajadores y que el lunes 30 de abril será jornada no laborable, la Municipalidad de Rafaela informa que ha dispuesto un cronograma especial en sus servicios.RECOLECCION DOMICILIARIAEl domingo 29 de abril se procederá a la recolección de los residuos biodegradables (de cocina);y el martes 1° de mayo (por la noche) se iniciará la recolección de residuos biodegradables (de cocina).MINIBUSESEl lunes 30 de abril el servicio de transporte público circulará con frecuencias correspondientes a días feriados en el horario de 7 a 22. Las líneas 1, 4 y 5 tendrán una frecuencia cada 30 minutos mientras que, las líneas 2 y 3, una frecuencia cada 45 minutos.El lunes 1° de mayo no habrá servicio de minibuses.ZECEn la Zona de Estacionamiento Controlado, el lunes 30 de abril, se abonará estacionamiento mientras que, el lunes 1° de mayo, no se cobrará estacionamiento.CEMENTERIOLos días 30 de abril y 1° de mayo el Cementerio Municipal abrirá al público en su horario habitual de 7:30 a 18:30. Cabe aclarar que la administración permanecerá cerrada en ambas jornadas.ESTACION DE RESIDUOS Y COMPLEJO AMBIENTALLa Estación de Residuos Clasificados funcionará recibiendo residuos recuperables y especiales tanto el lunes 30 de abril como el martes 1° de mayo en su horario establecido de 7 a 18:30; mientras tanto, el Complejo Ambiental, no abrirá sus instalaciones en las fechas indicadas.RECOLECCION DE RESIDUOS DE PATIOSPor otra parte, por ser este 29 de abril quinto domingo del mes, no se prestará el servicio de recolección especial de patios en ninguno de los cuatro sectores de la ciudad.En este sentido, se solicita a los vecinos no depositar las bolsas en la vía pública. Se recomienda especial atención al cumplimiento de esta norma ya que, durante este período, se realizan inspecciones generales del programa en los barrios de la ciudad.Además, teniendo en cuenta que el mes tiene "quinto domingo", el sector 5, que incluye los barrios Villa Los Alamos, Villa Aero Club y Brigadier López tampoco deberá sacar los residuos de patio el miércoles 2 de mayo.