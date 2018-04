Trasplantes exitosos

Cultivar plantas requiere como primer paso considerar las propiedades de la maceta en donde vivirán.cualquiera sea el nivel de exposición de sol, requieren un suelo suelto que no se encharque ni apelmace. Es absolutamente necesario que tengan un buen agujero de drenaje para que pueda escurrir el exceso de agua, de lo contrario debe practicarse un orificio de por lo menos dos cm.si sus plantas están sometidas a los constantes avatares del sol, no olvide que el sol se atenúa manteniendo la tierra fresca y húmeda.* una parte de tierra negra mezclada con arena* una parte de resaca o humus de lombriz* media parte de turba para mantener la mezcla fresca y húmeda* chips de corteza de árbolUna vez que mezcló todos los elementos coloque las plantas, cúbralas con la mezcla hasta el mismo nivel de la tierra que las contiene.Es probable que el trasplante requiera un poco más de mezcla después del riego. Agréguele, y luego tape la superficie del suelo con la corteza de árbol. Este procedimiento le otorgará una terminación prolija, e impedirá el crecimiento de malezas y mantendrá la superficie más fresca durante el verano.En este caso también se requiere una mezcla con buenos nutrientes que no se apelmace y facilite un drenaje eficaz.* una parte de arena* una parte de tierra negra* media parte de humus de lombriz o resaca* pedregullo o macetas de terracota rotas.Coloque el pedregullo en el fondo de la maceta para facilitar el escurrimiento del agua, mezcle los elementos y colóquelos en la maceta. Ubique las plantas y respete el nivel de la tierra que las contiene. No agregue tierra sobre los tallos que están a la vista ni permita que la tierra que trae la planta quede al descubierto.Después de regar complete colocando la tierra hasta el borde porque notará que el nivel baja a medida que se asienta.zarandeada, presenta un color intensamente oscuro. No debe contener impurezas, hongos, cascotes, hojas, etc.es materia orgánica descompuesta (restos de vegetales ya desintegrados). Si emana olores putrefactos, es señal de que el material aún no se ha descompuesto. El material genera olor durante el proceso de descomposición y la temperatura elevada puede quemar las raíces y resultar fatal para las plantas.se la utiliza para reemplazar a la resaca. Es muy rico en nutrientes, no tiene productos contaminantes y mantiene la tierra suelta. Pruébela sin reparos porque, al ser un producto bien descompuesto, no genera olor.no aporta nutrientes pero colabora en el drenaje e impide que la tierra se apelmace.son restos fósiles de material vegetal. Tiene apariencia esponjosa y húmeda. Si resulta seca al tacto, hidrátela con agua durante dos horas para que duplique su volumen.cuando se trata de cambiar una planta de una maceta a otra más grande, el momento nos lo indicará el desarrollo de las raíces; si se observa que las raíces de la mata ocupan todo el espacio disponible o sobresalen por el agujero de drenaje, es hora de efectuar esta labor.sí, hay plantas como las Chamacereus, Coleus; Echinocactus, varias orquídeas y otras plantas que por su delicado sistema de raíces o tallos muy frágiles soportan mal esta operación. Lo mejor es instalarlas directamente en macetas amplias o realizar su plantación directamente en el emplazamiento definitivo.Espero les sea muy útil toda esta explicación. Hasta el próximo encuentro. Ing. María Paula.