Convenio para abordaje de violencias

El gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer un convenio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Municipalidad de Rafaela para la implementación del Dispositivo de Abordaje Territorial de Violencias en el Nodo.

Estuvieron el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini, el intendente Luis Castellano, el coordinador de la Región 2 Fernando Muriel, los secretarios de Desarrollo Territorial Jorge Elder y de Trabajo y Seguridad Social Leonardo Panozzo, el diputado provincial Omar Martínez, el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, el fiscal regional Diego Vigo, autoridades provinciales, municipales y del Poder Judicial, representantes gremiales y de instituciones sociales.

“Hoy tenemos la realidad de la inseguridad, del delito, y también de la violencia interpersonal entre sectores que disputan territorio. Ese fenómeno social y cultural que se cruza con otros propios de la realidad de las últimas décadas requiere otro tipo de abordajes”, explicó Lifschitz.

“Por eso hoy estamos dando una respuesta distinta a lo que se venía haciendo: tratando de ampliar las fronteras de competencia de cada área y tratando de encontrar los puntos de encuentro, aportar cada uno su visión e integrar conocimiento para hacer buenos diagnósticos y tener una buena fotografía de la realidad; no solamente de los episodios de violencia e inseguridad sino de las causas, motivos y relaciones entre los delitos para poder desentrañar las razones que están motivando esos fenómenos y poder actuar de manera mucho más efectiva”, resaltó.

“Hay un gran trabajo de todo el equipo de fiscales de esta región. Estamos haciendo un esfuerzo desde la institución policial para tener mayor presencia y un trabajo más articulado en el territorio. Hoy hay fuerzas especiales de la policía que antes no existían y cuerpos que intervienen en determinadas circunstancias, trabajando sobre la realidad de Rafaela aunque no estén en el territorio”, indicó.

Baclini manifestó que “es sumamente satisfactorio para el MPA concretar este convenio que termina por rubricar un trabajo que se está desarrollando y que desde ahora se ejecutará con mayor ahínco y celeridad”.

A partir de este convenio, “la idea es que un equipo interdisciplinario multiagencial piense un abordaje integral del delito estructurado por territorio, por barrios, para posibilitar no solamente el desplazamiento sino poder generar su disminución o al menos poder controlarlo en determinadas áreas críticas”.

El objetivo es elaborar “un mapeo de todas las situaciones conflictivas”, con los datos aportados por el “MPA, el Ministerio de Seguridad y la municipalidad; y poder de esta manera generar intervenciones directas como allanamientos, detenciones o secuestro de armas de fuego”.

Castellano manifestó que la firma de este convenio rubrica “algo que venimos trabajando hace tiempo, estamos hablando de delito y de inseguridad, número uno en la agenda de la ciudad; y le hemos manifestado al gobernador que todo lo que esté a nuestro alcance como municipio lo íbamos a hacer para poder trabajar coordinadamente en problemas que son cada vez más complejos”.

“La inseguridad es producto de muchísimas causa, y entre ellas los problemas sociales, y esos son los problemas que se ponen en esta mesa coordinada; y por esto ponemos nuestros mejores recursos, para llegar a soluciones. Sé que con el diálogo y las posibilidades que todos tenemos, la lucha contra la inseguridad la vamos a dar en conjunto y la vamos a ganar”, concluyó el intendente.

Muriel destacó la presencia de asociaciones civiles, entidades de la ciudad y organizaciones no gubernamentales que trabajan en lo social. "Nos parece muy importante haber concretado este convenio que le da marco a un trabajo que se venía haciendo y produce una innovación en cuanto al abordaje territorial de la violencia, no solo percibiéndola desde el punto de vista del accionar policial sino también enfocado en este tipo de realidades que hace que, de manera conjunta, los diferentes niveles del Estado con sus distintas competencias puedan dar un abordaje mucho más completo y mucho más integral".