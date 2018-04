La nueva Guardia pasó a llamarse "Ramón Carrillo"

En un emotivo acto, y con la presencia de muchas autoridades de la ciudad y del Departamento, se llevó a cabo ayer un emotivo acto en donde se le colocó el nombre "Dr. Ramón Carrillo" a la sala de guardia del SAMCo Hospital a "Dr. Jaime Ferré", en la esquina de Lisandro de la Torre y Balcarce.

Entre los presentes, estuvo la Ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, concejales de la ciudad, funcionarios del municipio y senadores departamentales. El acto también contó con la presencia del Director del Hospital Jaime Ferré, Dr Jorge Bertram.

El evento estuvo organizado por autoridades del Hospital y también del Ateneo Popular Arturo Jauretche de Rafaela. Justamente la Dra Gisel Boidi, perteneciente a esta agrupación, dijo a los presentes "que es un orgullo que después de varios años de gestiones podamos contar con el nombre de este gran político en la Guardia de nuestro Hospital. Su legado ocupa un lugar que no podemos obviar, ya que expresó la capacidad transformadora de la política pública", dijo ante un buen número de personas presentes.

Además, Pocho Bossana, líder de la Agrupación Jauretche de nuestra ciudad, también brindó emocionantes palabras para con la historia de Carrillo, destacando sus grandes logros y recordando paso a paso quién fue.

El otro en tomar la palabra fue el mismo Bertram, quién recordó cómo fueron las gestiones y amplió las palabras para con el aludido en cuestión.

Cabe destacar que la Resolución, por la cual se acepta el nombre lleva el Nº 1160 de fecha 4 de agosto de 2017. En la misma se fundamenta que la iniciativa se promueve a fin de rendir homenaje al Dr. Carrillo, quien revolucionó los conceptos de salud y enfermedad al darle prioridad a la promoción, prevención y universalidad de la atención, transformando al sistema público en una organización de avanzada sustentada en la medicina social.

En las fundamentaciones también se resalta que en tal sentido se han expedido favorablemente las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia.

Esta acción contó el aval de las autoridades de la Coordinación Territorial y Dirección Regional de Salud Nodo Rafaela. Recordemos que las gestiones encaradas por el Ateneo Popular "Arturo Jauretche" para lograr tal denominación fue iniciada el 19 de noviembre de 2014, fecha en la que la propuesta fue puesta a consideración del Consejo de Administración del SAMCo. "Dr. Jaime Ferré", propuesta que logró la adhesión de parte de la asamblea, y por ello el trámite fue elevado al Ministerio de Salud para su consideración. La solicitud también tuvo como destinataria la Cámara de Diputados de la Provincia.



CARRILLO

Nació en Santiago del Estero, el 7 de marzo de 1906 y murió en Belem do Pará, el 20 de diciembre de 1956. Fue un neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de Argentina, que alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de esa nación. Integró la tradición científica conocida como escuela neurobiológica argentino-germana y produjo asimismo trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada una "Teoría general del hombre".

Entre 1930 y 1945 produjo valiosas investigaciones originales sobre las células cerebrales que no son neuronas, denominadas neuroglía, y los métodos para teñirlas y observarlas al microscopio, así como sobre su origen evolutivo (filogenia) y sobre la anatomía comparada de los cerebros de las diversas clases de vertebrados. Fue un dirigente político muy respetado en toda Latinoamérica.