Ferro y Peñarol se medirán el 6 de mayo

La Federación Santafesina de Fútbol informó ayer las fechas de los partidos de ida de la fase inicial de la Copa Santa Fe, que involucra a los equipos de una misma Liga. La misma será el domingo 6 de mayo.En el caso de la Liga Rafaelina, Ferrocarril del Estado recibirá a Peñarol a las 15.30 en barrio Los Nogales. De tal modo, la revancha se estaría disputando el domingo 13.Todavía no ha sido anunciado oficialmente el cuadro del torneo, para conocer los rivales que tendrán Atlético, 9 de Julio, Ben Hur, Unión y Libertad de Sunchales.La segunda fase se jugaría los días 26/5 y 3/6; la tercera fase los días 17/6 y 24/6; los octavos de final (partido único) 7/7; cuartos de final los días 14/7 y 21/7; semifinales 26/7 y 4/8. En cuanto a las finales, las fechas son a confirmar.ADELANTOSEn la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol realizada anoche se confirmaron tres adelantos de la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A, dos el jueves y otro el viernes.Mañana jugarán 9 de Julio - Ferrocarril del Estado a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. en Primera. El delegado de 9 de Julio informó que en caso de lluvia se jugará el domingo. También se medirán Peñarol - Ben Hur este jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera, en cancha del Dep. Bella Italia donde hace las veces de local el equipo de Villa Rosas.El compromiso previsto para el viernes será el que disputen Argentino Quilmes - Florida de Clucellas, a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.Asimismo, hay cambios de horarios en dos encuentros del domingo. Dep. Tacural - Unión de Sunchales lo harán a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera; en tanto que el Dep. Ramona vs. Arg. Humberto jugarán domingo a las 16.30 hs. Reserva y 18 hs. Primera.Asimismo, ya quedó establecido que por la séptima fecha, Ferro y Peñarol adelantarán el martes 1 de mayo a las 14.30 en Reserva y 16 en Primera, debido a que tienen el domingo 6 de mayo el primer partido de la Copa Santa Fe.el delegado de Sp. Norte quiso dejar expreso el agradecimiento al Club Dep. Ramona por la donación que hicieron de alimentos no perecederos para el comedor del club, en oportunidad del partido del domingo en el que Ramona visitó al elenco de barrio Barranquitas.