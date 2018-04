A recuperar lesionados

Luego de la igualdad en Junín, este miércoles Atlético de Rafaela empezará a preparar el partido de la última fecha de la PBN, que se disputará el próximo lunes desde las 15:35 en el Monumental ante Villa Dálmine, donde los rafaelinos tratarán de lograr un resultado positivo para clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera. Esta nueva semana larga de trabajo servirá para que Lito Bottaniz valla recuperando algunos jugadores que arrastran molestias. Uno de ellos es Emiliano Romero, quien en Junín sufrió una molestia en el izquiotibial izquierdo. Otro que terminó algo averiado fue Angelo Martino, con un golpe en el gemelo, mientras que Lucas Blodel, que cumplió la fecha de sanción, arrastra una fatiga muscular y si se recupera podría volver a la titularidad, en lo que sería, a priori, el único cambio que habría en la formación que recibirá a los de Campana. En tanto, los que no llegarán al lunes y han quedado descartados por sendas lesiones son Mauro Marconatto y Lucas Pittinari.



DIRIGE LLOBET

La AFA dio a conocer ayer los árbitros para la 25ª y última fecha de la B Nacional, que se disputará de manera íntegra el próximo lunes desde las 15:35. El cordobés Fabricio Llobet dirigirá a Atlético por primera vez, ya que estará en el Monumental para arbitrar el importante duelo ante Villa Dálmine. El resto de las designaciones son las siguientes: Agropecuario CC - Juv. Unida Gchú, Pablo Echavarría; Aldosivi (MDP) - Estudiantes SL, Pablo Dóvalo; All Boys - Dep. Riestra, Juan Pablo Pompei; Boca Unidos (C) - Sarmiento (Jun), Nazareno Arasa; Brown (Adrogué) - San Martín(Tuc), Federico Beligoy; Dep. Morón - Gimnasia (Juj), Ramiro López; Ferro - Nueva Chicago, Julio Barraza; Flandria - Instituto (Cba), José Carreras; G.Brown Madryn – Almagro, Fernando Echenique; Indep.Riv.(Mza) – Dep.Santamarina, Luis Lobo Medina y Mitre (SdE) - Los Andes, Lucas Comesaña.



JUEGA LA RESERVA

Por su parte, ya consagrado campeona de manera anticipada, la Reserva de Atlético, con una alineación alternativa, estará visitando este miércoles desde las 9 a Sarmiento de Junín, ya en la recta final del campeonato.