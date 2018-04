Encuentro con jefes comunales del norte departamental

Con el objetivo de trabajar conjuntamente sobre problemáticas y proyectos de las comunidades, el senador provincial, Alcides Calvo, mantuvo una reunión de trabajo con los presidentes comunales; Adolfo Ferrero (Colonia Bicha), Juan Carlos Rollón (Tacurales), Sergio Sola (Eusebia), Norberto Minetti (Tacural) y Víctor Perusia (Colonia Raquel). Entre los temas abordados se destaca el interés de las autoridades para que se concrete, en el marco del Plan de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe de los próximos años, la pavimentación de la Ruta Provincial Nº80 S, en el tramo que une a la Ruta Nacional Nº 34 con la Provincial Nº 22, pasando por Tacural y Tacurales respectivamente, con una extensión de 33 km aproximadamente.

“El estado actual de la Ruta 80 S, limita en muchas oportunidades el desplazamiento de vehículos de distinto porte, situación que se agrava notablemente en días de lluvia, restringiendo su traslado de vecinos, docentes y profesionales hacia otros centros urbanos, siendo de fundamental importancia para la comunicación y la movilización de la producción de la zona, así como el acceso a principales caminos de la región”. “Con el compromiso puesto en manifiesto desde el Poder Ejecutivo y de otros legisladores provinciales de nuestra región, buscamos avanzar sobre este proyecto, el cual permitirá dotar de una vía de comunicación de accesibilidad permanente desde el este al oeste del departamento Castellanos”, manifestó Calvo, aunque agregó “somos conscientes que el Gobierno del Frente Progresista ha transferido mucho dinero a la ciudad de Rosario que no está presupuestado y que perjudica la ejecución de obras en el interior, por ello algunas no se ejecutan y otras sufrieron atrasos importantes”, subrayó el legislador.

Al respecto, desde la Cámara de Senadores de la Provincia, a través de un Proyecto de Comunicación se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que por intermedio de la Dirección Provincial de Vialidad Provincia se avance en la elaboración del Proyecto Técnico Ejecutivo y su posterior incorporación al Presupuesto Provincial para la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº80 S (Tramo Tacural - Tacurales - Ruta Provincial Nº 22); como así también se considera necesario realizar trabajos de mejora al camino provincial que comunica al distrito de Tacural con Colonia Raquel (hoy de calzada natural). Calvo resaltó que las autoridades comunales y la población de las localidades mencionadas reclaman desde hace tiempo la pavimentación de la ruta 80 S, por lo que estas gestiones no hacen otra cosa que acompañar este pedido de la comunidad de contar con infraestructura vial acorde a las necesidades de la región, el legislador confirmó además, que se llevan a cabo gestiones similares para la Ruta Provincial 67 S (Tramo Saguier - Santa Clara de Saguier) y para concretar la obra de acceso a Aurelia (Tramo Aurelia - Ruta Nacional Nº 34).