Alberto Muñoz: "las tarifas ya no son caras, sino impagables"

Hoy a las 20, en el Salón Auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales ( Av. Brasil y Lavalle) se llevará a cabo una Jornada Informativa sobre el tarifazo, organizada por la ASamblea Popular Rafaela, la CGT local y el SEOM). La misma estará a cargo de Alberto Muñoz, quien fuera director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor de Rosario y actualmente es el titular de la ONG Unión de Usuarios y Consumidores.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Muñoz señaló que "esta es la demostración palmaria de que ya no es que las tarifas son caras, sino que no se pueden pagar. esto es lo que ha pasado después de 28 meses, en donde el combo de servicios públicos (luz gas y agua) tanto para la familia, como así también el comercio y la industria, han ido creciendo en forma desproporcionada, que en absoluto están relacionadas con los ingresos".

En el caso de la luz, del usuario residencial, los segundos 120 kw. han subido desde noviembre de 2015 un 540%. En el caso del gas, la evolución después de abril, casi un 3.000% para el R31. En el caso del agua, en estos 28 meses, el incremento ha sido de un 200%. Si usted lo compara con las paritarias de los estatales (2016, un 35%, 2017, un 26%), ambas acumuladas llegan a un 70%. Quiere decir que el agua creció 3 veces más que el ingreso del trabajador, la luz, 8 veces más, y el gas 35 y hasta 40 veces más. Lo mismo pasó con los jubilados, pero en mayor medidas, porque el acumulado del jubilado llegó al 65% en estos dos años".

"Con ese cuadro, lo que ha pasado es que a la familia se le ha cortado en fetas el ingreso y han disminuido la calidad de vida, la educación, divertimento.... Y ha habido un proceso general de deterioro: quienes compraban de 1º calidad, pasó a las 2º marcas, quienes ya hacían eso buscan ofertas, estos buscan packs que abaraten los costos. Y el último eslabón de la sociedad está en una situación muy difícil", describió y marcó allí la razón de las manifestaciones en contra de las tarifas.

"En Rosario había un negocio emblemático: la empanadería 'El Gran Pipón', que nació en 1981. Soportó el final de los militares, la hiperinflación alfonsinista, la desocupación menemista, la crisis del 2001. Pero esta no la pudo soportar y cerró", graficó.