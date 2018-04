Liverpool dio un gran paso

El Liverpool dio un paso muy importante hacia la final de la Liga de Campeones con una victoria 5-2 sobre la Roma, este martes en la ida de semifinales, con sendos dobletes de Mohamed Salah y de Roberto Firmino. El astro egipcio, elegido el domingo mejor jugador de la actual liga inglesa, encarriló el partido en la primera parte, con sus tantos en los minutos 36 y 45+1, ambos a pase del brasileño Roberto Firmino. No los celebró por respeto a su exequipo. En la segunda mitad, Salah pasó a dar los pases de gol para tantos del senegalés Sadio Mané (56) y de Firmino (61). Ese último anotó además de cabeza en un saque de esquina en el 69. La Roma consiguió acortar diferencias en el 81 con un gol de Edin Dzeko y en el 84 marcó de penal el argentino Diego Perotti, para dar alguna esperanza a su equipo. En la tabla de goleadores, Salah y Firmino suman 10 dianas y son segundos, a cinco ahora del portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que lleva 15. La mala noticia para el Liverpool, y de paso para la selección inglesa pensando en el Mundial, fue la lesión de Alex Oxlade-Chamberlain, que fue sacado del campo en camilla en el minuto 18, tras dañarse en la rodilla derecha. El Liverpool, cinco veces campeón de Europa y que en cuartos había sorprendido al Mánchester City, queda ahora muy cerca de regresar a la final de la Champions once años después de la que perdió con el Milan de Kaká y Filippo Inzaghi en 2007. Por su parte, la Roma, verdugo del Barcelona en cuartos, necesita una gran remontada como ante los catalanes si quiere disputar la segunda final de su historia en este torneo. En la primera, en 1984, se vio privado del trofeo precisamente por el Liverpool.



CHOQUE DE GIGANTES

El Real Madrid visita este miércoles al Bayern de Múnich (15:45 hora argentina) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, en un choque de estrellas en busca de una plaza en la final del torneo continental. De ganar el trofeo, el equipo blanco sería el primero que lo logra tres veces consecutivas, desde que lo hicieran el Ajax (1971-1973) y el Bayern de Múnich (1974-1976). El título europeo se ha convertido, además, en el gran objetivo de los merengues como forma de salvar una temporada, donde ya no tienen posibilidades en Liga y cayeron en la Copa del Rey. Los blancos vuelven a enfrentarse a un Bayern, al que eliminaron el pasado año en cuartos de final con una brillante actuación de Cristiano Ronaldo (5 goles, 6-3 en el global de la eliminatoria). El Bayern llega a este encuentro en plena racha de optimismo tras haber ganado la Bundesliga y estar en la final de Copa, lo que le convierte en el único europeo con posibilidades de aspirar al triplete esta temporada (liga-Champions-Copa).