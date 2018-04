Sampaoli se reunió con Guido Pizarro

Así como la semana pasada casi a punto de subirse al avión Jorge Sampaoli decidió sumar a su agenda europea una reunión con Mauro Icardi, el entrenador de la Selección Argentina tuvo también una charla con Guido Pizarro. El mediocampista del Sevilla se sumó a la lista de preseleccionados para el Mundial teniendo en cuenta la lesión de Lucas Biglia que lo hará llegar a la fecha del inicio de la competencia muy con lo justo. El ex Lanús fue titular en los dos primeros partidos oficiales del ciclo Sampaoli (0-0 vs. Uruguay y 1-1 vs. Venezuela por Eliminatorias), mientras que se ausentó en la doble fecha que definió la clasificación a Rusia (Perú y Ecuador) y en la última fecha FIFA, donde la Selección jugó ante Italia y España. Cuando parecía que Pizarro se empezaba a alejar de la Argentina, la lesión de Biglia lo volvió a poner en la órbita de Sampaoli. ¿Estará en Rusia?



CENTURION, EN LA ORBITA

Sus brillantes actuaciones en un Racing arrasador lo llevaron a convertirse rápidamente en una de las grandes figuras de la Superliga. Por eso, Ricardo Centurión es el nuevo nombre que apareció en la carpeta de Jorge Sampaoli de cara a Rusia 2018. El atacante es, junto a Lautaro Martínez, el factor desequilibrante de la Academia y desde su regreso mantuvo una regularidad que lo elevó en la consideración del DT de la Selección. Si bien su presencia está lejos de ser una garantía, se sabe que Sampaoli seguirá sus actuaciones de cerca y lo tendrá como una de las alternativas para el Mundial.



“MASCHE”, ENTRE LOS 23

A pesar de los rumores que alejaban a Javier Mascherano del Mundial, sobre todo después del bajo nivel que mostró el Jefecito en el último amistoso de la Selección Argentina ante España, se confirmó que integrará la lista de 23 jugadores que viajarán a Rusia. Así lo aseguraron en Estudio Fútbol cuando tiraron una de las #BombasDeSelección. El ex-Barcelona es el segundo jugador, junto con Lionel Messi, que tiene su presencia asegurada en la máxima cita del deporte mundial. Aún resta para la confirmación oficial, pero todo parece indicar que Javier Mascherano está a las veras de disputar su cuarto Mundial consecutivo. Si Jorge Sampaoli lo considera para la zaga central o para el mediocampo ya es otra cuestión.