Macri pidió a provincias y municipios quitar impuestos a servicios públicos

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri hizo hoy un fuerte llamado a intendentes y gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos para "aliviar la carga a consumidores y pymes" tras los aumentos de tarifas, al tiempo que pidió a los ciudadanos un "esfuerzo para consumir menos" energía. "Les quiero pedir a los distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las pymes y sobre los consumidores", sostuvo el presidente en un mensaje grabado desde el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén.No obstante, hizo una contundente defensa de su política de salida de los subsidios a las tarifas de servicios, al señalar que "no son gratis" y que fue la "mentira que más daño nos hizo". "Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos", sostuvo Macri. Y agregó: "Sé lo que cuesta un aumento en las tarifas, pero no hay otra forma. Si hubiera existido otro camino, lo hubiera tomado. ¿Qué otra cosa quiero yo que los argentinos la tengan más fácil?".Por otro lado, el presidente dijo que el Gobierno está "haciendo las obras necesarias para tener más energía" y está "acompañando con la tarifa social a 1 de 4 hogares" en situación de vulnerabilidad, mientras las empresas concesionarias están "invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año"."Que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir menos. Que todos tomemos la responsabilidad de este desafío porque cuidando el consumo también vamos a cuidar la factura", exhortó a la población.Al respecto, Macri remarcó que la factura de gas, luz y agua que se pagaba en el país era "muy baja en comparación con nuestros vecinos". "La energía no es gratis. Cuesta producirla, cuesta transportarla, cuesta que llegue a las fábricas. Es mentira que los subsidios no los paga nadie. Los pagamos todos con más inflación", explicó.El jefe de Estado había arribado a las 11:00 al aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón, ubicado a seis kilómetros de la capital de Neuquén, acompañado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, precisamente el encargado de implementar la política de reducción de subsidios a la energía.En las inmediaciones del aeropuerto neuquino además se realizó una manifestación de trabajadores estatales de la filial local del sindicato ATE, que exhibieron un cartel con la leyenda "Macri, basta de tarifazos".Allí fue recibido por el gobernador Omar Gutiérrez; el intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, y el presidente del directorio de YPF, Miguel Gutiérrez, con quienes se trasladó a Vaca Muerta donde recorrió primero las oficinas de la planta y luego las instalaciones dedicadas al tratamiento de crudo.Luego de completar la recorrida y dialogar con el operador de los equipos de perforación, Macri compartió un almuerzo con el gobernador, el presidente de la empresa y personal que se desempeña en la planta.El yacimiento de Vaca Muerta, considerado la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mismo tipo, tiene una superficie 30 mil kilómetros cuadrados, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12 mil, sobre los que ha realizado estudios para evaluar con más precisión el potencial de los recursos.Según datos de la Secretaría de Energía, la producción mensual de hidrocarburos asignada a Vaca Muerta para diciembre de 2017 fue de 6.400 metros cúbicos por día de petróleo y de 8 millones metros cúbicos diarios de gas.