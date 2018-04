Comenzaron con todo

El torneodede ladepuso en disputa su segundo capítulo. Se jugaron, contando las dos divisionales de Infantiles que acumulan puntos, 35 partidos y se gritaron 116 goles. Una marca tremenda.La mayor diferencia en esta segunda fecha la sacó Atlético en sus encuentros ante Argentino Quilmes, goleando en prácticamente todos los partidos y no recibiendo goles en ninguno.El club Ben Hur tuvo fecha libre. A continuación, todos los resultados que se registraron en la tarde del sábado, los goleadores y lo que se viene para cada elenco:Atlético de Rafaela 5 (Ignacio Sanmartino x 2, Bautista Szulhaty x 2 y Guido Navarro) – Argentino Quilmes 0, Brown de San Vicente 1 (Iván Vaca) – Deportivo Libertad 1 (Juan Musaschi), Peñarol 0 – 9 de Julio 0, Unión 2 (Julián Córdoba y Leider Fissore) – Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 0 – Independiente San Cristóbal 1 (Axel Leiva).Atlético de Rafaela 7 (Santino Turina x 2, Ramiro Matteoda x 2, Nazareno Vitali, Ciro Leineker y Ayerton Sponardi) – Argentino Quilmes 0, Brown de San Vicente 0 – Deportivo Libertad 2 (Gabriel Ronco y Martín Rafael), Peñarol 1 (Lazaro Alfonso) – 9 de Julio 0, Unión 0 – Ferrocarril del Estado 2 (Nicolás Cisneros x 2). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.Atlético de Rafaela 9 (Facundo Tomei x 3, Lautaro Pairola, Bruno Riberi, Mauro Ledebur, Rodrigo Pittavino, Ciro Tettamanti y Gino Albertengo) – Argentino Quilmes 0, Peñarol 2 (Maximiliano Pandolfi x 2) – 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán), Unión 2 (Luciano González y Héctor Villarruel) – Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 4 (Leandro Wellig, Isaias Saban, Gonzalo Cejas y Fabricio Rogiani) – Independiente San Cristóbal 1 (Ignacio Ferreyra). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Atlético de Rafaela 3 (Alejo Macellari, Gonzalo Alassia y Martín Ulman) – Argentino Quilmes 0, Brown de San Vicente 0 – Deportivo Libertad 2 (Tiago Avenatti x 2), Peñarol 0 – 9 de Julio 2 (Luca Cardoni y David Rojas), Unión 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Tomás Videla), Sportivo Norte 2 (Tobías Godoy y Nahuel Guzmán) – Independiente San Cristóbal 1 (Xuan Abregu).Atlético de Rafaela 0 – Argentino Quilmes 0, Brown de San Vicente 1 (Facundo Isla) – Deportivo Libertad 0, Peñarol 4 (Gustavo Farías x 2, Ramiro Sosa y Brian Bork) – 9 de Julio 2 (Lionel Ledesma x 2), Unión 2 (Santino Barraza y Lautaro Roasso) – Ferrocarril del Estado 1 (Alexis Acosta), Sportivo Norte 2 (Kevin Domínguez x 2) – Independiente San Cristóbal 2 (Alejandro Jara y Leandro Luna).Atlético de Rafaela 5 (Ian Medrano x 2, Felipe Pauloni x 2, Misael Rodríguez y Agustín Lorenzatti) – Argentino Quilmes 0, Brown de San Vicente – Deportivo Libertad, Peñarol 4 (Lucas Romero x 2, Tomás Minuet y Martín Tell) – 9 de Julio 0, Unión 2 (Lorenzo Viotti y Thiago Triverio) – Ferrocarril del Estado 1 (Matías Soltermann), Sportivo Norte – Independiente San CristóbalArgentino Quilmes 0 – Atlético de Rafaela 11 (Tomás Pérez x 5, Gianluca Amadio x 2, Facundo Weissen x 2, Lucas Acevedo e Ignacio Zehnder), Deportivo Libertad 4 (Nicolás Rodríguez, Enzo Elizalde, Bruno Graziutti y Santino González) – Brown de San Vicente 0, 9 de Julio 1 (Santiago Basualdo) – Peñarol 2 (Elías Mastafa y Benjamín Rosales), Ferrocarril del Estado 0 – Unión 2 (Joaquín Cabral y Diego Ruata), Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 1 (Tomás Alderete).Argentino Quilmes 0 – Atlético de Rafaela 5 (Renato Sánchez x 2, Gerónimo Avayay, Rafael Pauloni e Ignacio Grandoli), Deportivo Libertad 2 (Gastón Saavedra y Máximo Turco) – Brown de San Vicente 0, 9 de Julio 5 (Rodrigo Suárez x 2, Jorge Sarponti, Juan Ante y Máximo Vaca) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 – Unión 3 (Nael Monzón, Matías Bertero y Nicolás Beltramo). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Independiente San Cristóbal vs. Unión de Sunchales, Ferrocarril del Estado vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Brown de San Vicente, Deportivo Libertad vs. Atlético de Rafaela, Argentino Quilmes vs. Ben Hur. Libre: Sportivo Norte.En los juegos de Infantiles se invierten las localías.