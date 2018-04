TZ: ofrecieron un buen espectáculo en Rafaela

Un espectáculo de muy buen nivel ofrecieron las Categorías TZ en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo local, en oportunidad de realizarse la segunda fecha del Torneo Oficial 2018.El binomio Gustavo Olivera (titular) y Guillermo Siniewicz (invitado) se quedó con el triunfo en la competencia especial de Fiat 128 TZ; por su parte Gonzalo Lazzarotto ganó en el Fiat 600 TZ; mientras que Alexis Finos se impuso en la categoría 1600 TZ, en una jornada que arrojó estas posiciones en las finales:1º Gustavo Olivera - Guillermo Sinievicz; 2º Diego Melchiori - Franco Beatini; 3º Martín Rossi - Germán Borgnino; 4º Sergio Toledo - Luciano González; 5º Nicola Verti - Nicolás Stalder; 6º Marcelo Panayotti - Mauro Ivaldi; 7º Ulises Bertone - Guillermo Carrel; 8º Nicolás Donnet (sin invitado); 9º Martín Massuet - Lucas Huser... no clasificaron Lautaro Carrel - Román Debortoli.1º Guillermo Sinievicz - Gustavo Olvera; 2º Mauro Ivaldi - Marcelo Panayotti; 3º Franco Beatini - Diego Melchiori; 4º Guillermo Carrel - Ulises Bertone; 5º Nicolás Stalder - Nicola Verti; 6º Román Debortoli - Lautaro Carrel; 7º Nicolás Donnet (sin invitado); 8º Lucas Huser - Martín Massuet... no clasificaron Germán Borgnino - Martín Rossi y Luciano González - Sergio Toledo.1º Alexis Finos (VW Gol); 2º Joaquín Trotti (VW Gol); 3º Nicolás Donatti (Fiat Uno); 4º Iván Hernández (Ford Fiesta); 5º Luis Rodríguez (Ford Escort); 6º Marcelo Dalmazzo (Fiat Uno); 7º Tomás Dalmazzo (Fiat Uno); 8º Claudio Gómez (Fiat Uno)... no clasificaron Giancarlo Stancato (Fiat Duna), Marcos Biolatto (Ford Escort), Daniel Role (Fiat Uno) y Germán Almoualem (Ford Escort)... excluido Leandro Cantelli (Fiat Uno Way).1º Gonzalo Lazzarotto; 2º Nicolás Perino; 3º Nahuel Buch; 4º Franco Lemos; 5º Claudio Zanatta; 6º Carlos Dei-Cas; 7º Claudio Sánchez; 8º Javier Melidoro; 9º Rafael Naibert; 10º Raúl Forni; 11º Santiago Colli; 12º Diego Bragagnini... no clasificaron José Elías y Adrián Lazzarotto.