Preso por intentar matar a su pareja, suegra y cuñado

Un hombre de 29 años cuyas iniciales son FHGD quedó en prisión preventiva por una tentativa de femicidio y dos tentativas de femicidio vinculado cometidos el pasado miércoles en la ciudad de Santa Fe. Las víctimas fueron su pareja –con quien tiene dos hijos menores de edad–, su suegra y su cuñado. Así lo resolvió la jueza de la IPP, Sandra Valenti, a raíz de la solicitud formulada por el fiscal del MPA Andrés Marchi.Por el ataque a la mujer que es su pareja, el fiscal le atribuyó al imputado la autoría del delito de tentativa de femicidio doblemente calificado. En tanto que, por las agresiones a su suegra y a su cuñado –menor de edad–, el fiscal le imputó la autoría del delito de tentativa de femicidio calificado.Además, Marchi informó que “la jueza también dispuso oficiar a la Unidad Regional I de la policía para que disponga por 30 días la custodia personal de la mujer, su madre y su hermano, en el programa de protección de testigos".Los ilícitos que investiga el fiscal del MPA fueron cometidos minutos antes de las 14:00 del miércoles en una vivienda ubicada en calle Pietranera al 3.800, en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe.Marchi relató lo ocurrido y dijo que “en primer lugar, el imputado atacó con un cuchillo a su pareja, mientras la mujer tenía en brazos a uno de los hijos de ambos. Quiso pegarle un puntazo, pero no logró impactarla”. El fiscal agregó que “en ese momento, ingresaron a la vivienda la suegra y el cuñado del imputado. Sin mediar palabra, el hombre le asestó una puñalada en el cuello a la suegra e intentó pegarle otra puñalada, pero no logró porque la mujer retrocedió”.“Mientras atacaba a su suegra, su cuñado le gritó para que detuviera la agresión. Por esta intervención del joven, el imputado le asestó un puntazo en la mejilla derecha y en la espalda. Además, lo persiguió por la casa para apuñalarlo nuevamente, lo que no logró porque el joven logró salir de la vivienda y pedir auxilio”, detalló Marchi.El fiscal del MPA narró que “los ataques continuaron. Una vez que la suegra y el cuñado del imputado salieron de la vivienda, el hombre volvió a buscar su pareja para seguir agrediéndola. Nuevamente, intentó apuñalarla, pero no lo logró gracias a que la mujer pudo defenderse”.