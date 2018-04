Docentes comienzan una nueva semana de trabajo ya con la paritaria resuelta

Los docentes volverán a las aulas hoy, sabiendo que se han arreglado las paritarias. Que finalmente después de meses de negociaciones, el sueldo ahora será otro. Algunos están conformes. Otros han quedado con algún sinsabor, a pesar de haber aceptado. En tanto, otro grupo quedó disconforme, pero se adhirió a lo que votó la mayoría. Es difícil conformar a todos, dice el dicho...Lo concreto es que para el gran número de maestros se terminó esa duda, esa indecisión. Esa preocupación que llevaba a un malestar por no tener a ciencia cierta el nuevo salario, tan maltratado por la inflación y otras yerbas.En la asamblea del pasado viernes, la propuesta salarial del gobierno provincial incluyó un aumento del 18% en dos tramos y otros adicionales, informaron fuentes gremiales. AMSAFE resolvió en una asamblea de la que participaron 32.191 votantes, aceptar la propuesta salarial oficial, que incluye el incremento salarial del 18% en dos tramos, pero con una revisión de la inflación a mediados de año.En el caso de que el acumulado supere el 9% en ese semestre, se activará la cláusula gatillo.Para muchos docentes de la provincia, se terminó la agonía, los paros, el sufrimiento si se quiere. El gremio fue, quizá, el más castigado por la sociedad en sí, junto con los municipales, en toda su etapa de negociación. Y hoy, en todas las aulas de la provincia, le ponen punto final a este ciclo.Griselda Marcos, titular de AMSAFE Castellanos, vivió una de las negociaciones más difíciles, de su corta estadía al frente del gremio de este Departamento. Si bien, junto a Ana Minetti, ex titular del gremio, han tenido miles de "batallas", esta fue sin lugar a dudas una de las más intrincadas, con varios paros en el frente.Griselda, permanentemente consultada por LA OPINION en cada una de las negociaciones que llevaron a cabo en estos meses, atendió el teléfono un poco más distendida. Pidió disculpas por "no atender antes", es que la familia requería de su presencia en este fin de semana, luego de haberse ausentado varios días por trabajo y responsabilidades. Y no es para menos..."El docente del Departamento ha aceptado la propuesta. No es un propuesta con grandes puntos, pero si es una propuesta interesante con la opción de abrir la cláusula gatillo en el mes de junio, acompañado con el aumento del material didáctico", le dijo ayer a este Medio, en su primer contacto.Recordemos que la aceptación de la oferta por parte de los docentes se da luego de dos rechazos y de varias reuniones en las que fueron acercando las posiciones. "Queremos destacar que esta propuesta le permite también a los jubilados recibir el mismo porcentaje que reciben los activos en marzo y en agosto", dice Marcos al respecto.Ante la consulta de un posible desgaste por tanta pelea en las negociaciones, la docente explica que el gremio "no se desgastó", pero agregó: "yo en redes sociales leía muchos comentarios y me parece que no es un desgaste del gremio, sino que más bien es un desgaste de las bases. Son las bases las que aceptaron esta propuesta. Todas las escuelas pudieron votar en todo el departamento y nosotros también desde nuestro lugar llevamos la moción de aceptar. Fueron los docentes los que votaron", dijo al respecto.En tanto, hizo referencia al llamado del Gobierno. Ya con el tiempo consumado y a la distancia, la rafaelina destaca que "todos los años es lo mismo" y sostiene que "el gobierno nos llama tarde, nos convoca a destiempo y llegamos a un aumento que nos lleva a mayo. Ahora, el primero, lo cobraríamos la primera quincena de mayo, donde todavía no hay fecha... Es todos los años lo mismo. El error es del gobierno, de llamarnos la última semana de febrero, cuando nosotros desde noviembre que empezamos a pedir paritarias".En referencia a esta mención, dijo que "este año el gobierno de la provincia esperó a que se cierren paritarias en otras provincias, y lamentablemente es como que esperaba que alguien lo hiciera en un 15%. Y, hoy por hoy, con la inflación que hay, es imposible que pase eso, y terminamos cerrando en un 18%, como nos pasó", analizó.