Las tarifas, Reforma y deuda, todos los frentes de Lifschitz

A esta altura del partido, al Gobernador Miguel Lifschitz lo obsesiona tanto la reforma de la Constitución, como lograr que la sociedad entienda que el "abrupto" y "brutal" aumento de tarifas eléctricas es responsabilidad del gobierno nacional y no de su empresa insignia EPE. Sabe que la oposición ya lanzada (Perotti formalmente) en pre campaña electoral usará el latigazo tarifario para llevar agua a su jagüel.

Para ello instruyó a su pro activa Secretaria de Energía Verónica Geese para que no deje pasar una. Geese mandó a confeccionar un extracto - a pedido del senador radical Germán Giacomino - del meduloso informe presentado entre semana a los senadores, donde se explica de manera casi didáctica la incidencia exógena - Cammesa - y los costos internos de la EPE, acompañado por un cuadro comparativo de los valores del KWh en todas las Provincias, confeccionado por la Secretaría de Energía de la Nación.

Mario Galizzi, titular de Apyme Santa Fe reconoció que era imposible continuar con la desembozada política de subsidios a los servicios (150 mil millones de dólares, agregamos nosotros); pero a su vez hizo notar que el gobierno nacional paralelamente a la quita de subsidios - que debería haber sido de otra manera, opina- tendría que haber educado a la población en el uso racional de la energía. Como hacen todos los países del mundo, donde la gente nace sabiendo que la luz, el agua y el gas son caros.

Omar Perotti y Luciano Laspina - dos precandidatos a Gobernadores - coincidieron en que Santa Fe tiene la energía más cara del país; Galizzi, que no es oficialista precisamente, señaló que el costo del KW se ajusta al promedio de sus pares de Córdoba y Entre Ríos dentro de la Región Centro. Buenos Aires, como siempre es un mundo aparte; a tal punto que los frigoríficos santafesinos preferirían llevar la carne a enfriar a Buenos Aires.

La Secretaría de Energía provincial anunció una bonificación del 10% - similar a la otorgada a los comercios - para aquellas Pymes que estén al día con ingresos brutos. Y planes de pago. Mientras la EPE también revisa sus costos internos.

Lo cierto es que "la luz" y el gas - para los que tienen suministro en red - seguirán aumentando, insiste el Ing. José Stella de la UTN (quien además aconseja aprender a leer de ahora en más los KW consumidos) y no sólo por la quita de subsidios que según el gobierno nacional estaría llegando a su fin, sino por el aumento de costos inmanejables, entre ellos el petróleo y el dólar.

Calefones y paneles solares, aislantes térmicos en las viviendas y la educación sobre el uso racional del agua y la electricidad desde la escuela primaria, son algunas de los paliativos que, asegura Mario Galizzi de Apyme, deberían ir fomentando los gobiernos, provincial y nacional.



ESA BENDITA REFORMA

Tal como se señalara en esta columna, el ingreso formal para el tratamiento parlamentario de la Ley de Necesidad de reforma de la Constitución tendrá lugar el venidero 1º de Mayo en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Al Gobernador Miguel Lifschitz seguramente le dio un ataque de caspa, cuando se enteró que el mensaje vagabundearía por un montón de comisiones antes de caer al recinto para su tratamiento. ¿Estrategia de Antonio Bonfatti para ganar tiempo y convencer a los nueve diputados opositores que necesita para lograr los necesarios dos tercios para la sanción de la Ley?. ¿O es una artimaña opositora para que no salga nunca?.

En labor parlamentaria de Diputados fueron los propios opositores - y algunos del FPCyS - quienes plantearon una "mayor discusión" del tema en comisiones, a lo cual el siempre atinado y pragmático Rubén Galassi les hizo notar que se trataba de habilitar el tratamiento de la reforma, no de reformar la Constitución en Diputados.

Finalmente irá a tres comisiones

Pero el punto propuesto en la Ley de ausencia de internas abiertas para la elección a Convencionales Constituyentes, capitalizó el desacuerdo de todo el arco opositor.

Lo cierto es que ahora la reforma constitucional está en el Parlamento; pero Miguel Lifschitz no dejará solos a los presidentes Bonfatti y Fascendini en la homérica faena de seducir a los opositores. No puede no quiere ni quiere darse el lujo de perder esa batalla.

"El congreso partidario peronista se convocará si o si para tratar la reforma constitucional", aseguró el presidente del Partido Ricardo Olivera.



FRENTE GREMIAL DESPEJADO. POR AHORA.

Con la aceptación de AMSAFE y SADOP de la estética reformulación paritaria, el gobierno da por cerrado el frente gremial; aunque la cláusula gatillo prefijada en las actas es un arma amartillada que, con el 6,9 % de inflación en el primer trimestre medida por el IPEC, es muy probable que se dispare antes del segundo tramo de aumento salarial de agosto próximo.

Solo resta ahora informar al resto de la administración central sobre el bono "extraordinario para ayudar a afrontar el impacto de los aumentos tarifarios" solicitado por UPCN (si el Gobernador lo otorga por decreto, dejará en "off side" a ATE, que encima tendrá que negociar por su cuenta la devolución del día de paro).



DEUDA NACIONAL: ¿ULTIMA SEMANA?.

El Ministro de Economía Gonzalo Saglione dio el ultimátum: para fines de abril deberá estar consolidada la deuda que la nación tiene con Santa Fe por la detracción ilegal de la coparticipación, y su forma de pago.

Saglione admite que aún no hay avances significativos. Las condiciones de los títulos públicos que ofrecerá la nación, y básicamente los términos de la obra pública, instrumentos con los que piensan honrar la deuda - cuyo monto final nadie dice - siguen siendo motivo de febriles negociaciones.

El Gobernador Miguel Lifschitz quiere incluir en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el venidero martes 1º de mayo el tema. No pocos sospechan que el PRO no quiere pagar la deuda y buscará mil artilugios para embarrar la cancha.

Esta semana se trabajará contra reloj.