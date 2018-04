Producción de pymes creció 3,6% en marzo

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La producción de las pymes industriales creció 3,6% en marzo frente a igual mes del año pasado y cumplió así nueve meses consecutivos en alza, indicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El sondeo subrayó que frente al mes anterior se registró una suba de 14,9%, explicada por "factores mayormente estacionales, pero también porque para el sector, marzo fue mejor que febrero en la comparación anual".

En ese sentido, destacó que "con el 49% de las industrias en alza, aumentó por noveno mes consecutivo".

"Además, subió a 54% la proporción de empresas con rentabilidad positiva", resaltó y analizó que "como dato negativo, para el 75% de los empresarios no es un buen momento para invertir".

De ese modo, el estudio calculó que la producción de las pymes industriales avanzó 3,6% en marzo respecto del mismo mes de 2017, por lo cual cumplió nueve meses consecutivos en alza y acumuló un incremento de 2,9% en el primer trimestre del año.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pymes.

El informe evaluó que el progreso interanual alcanzó este mes al 48,7% de las industrias, cuando en febrero creció el 42%.

En rubros como ´Producción de minerales no metálicos´ y ´Productos eléctrico-mecánicos e informática´ más del 70% de las industrias aumentaron en la comparación anual, estimó.

De los once sectores relevados, nueve crecieron y dos cayeron, sostuvo la entidad.

Puntualizó que subieron "Material de Transporte" (11,5%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (9,3%), "Minerales no metálicos" (4,5%), "Alimentos y bebidas" (3,4%), "Maderas y Muebles" (1,9%), "Productos químicos" (1,7%), "Productos eléctrico-mecánicos e informática (1,4%), "Productos textiles y prendas de vestir" (0,2%) y "Papel, cartón, edición e impresión" (0,5%).

En el otro extremo se ubicaron "Calzado y marroquinería" con una baja de 2,4% y "Productos de caucho y plástico" con 1,5%.