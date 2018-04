Hockey: CRAR tuvo buen sábado

El sábado se jugó la quinta fecha de la Zona Estímulo del torneo Dos Orillas de hockey damas, en la cual CRAR tuvo actividad en la tira de inferiores y con el plantel superior en Reserva, ya que la primera división tuvo libre.

En Reserva el equipo rafaelino se enfrentó ante Huracán de Paraná y el juego terminó igualado 2 a 2. Los tantos del “Verde” fueron anotados por Sol Martínez y Abril Beltramino.

En las categorías menores el rival fue Rowing Blanco con estos resultados y goleadoras del elenco de nuestra ciudad: Sub 12: CRAR 7 (Maitena Dubas -4-, Valentina Monges -2- y Maitena Romero) – Rowing Blanco 0.

Sub 14: CRAR 5 (Ailén Salti, Agostina José -2- y Sofía Bolea -2-) – Rowing Blanco 0.

Sub 16: CRAR 8 (Alina Costamagna -3-, Teresita Alberto -2-, Sofía Bolea, Catalina Schiavi y Milagros Alí) – Rowing Blanco 0.

Sub 18: CRAR 4 (Abril Beltramino -3- y Catalina Medrán) – Rowing Blanco 0.