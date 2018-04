Nico González, relegado por un toque de Mariano Werner

Nicolás González (Torino) se vio perjudicado en el transcurso de la última vuelta de la final por un toque de Mariano Werner (Ford) y como consecuencia de esa maniobra -por la que fue sancionado el entrerriano- no logró sumar algunos puntos que hubiesen sido importantes para el campeonato.

El rafaelino venía ocupando el vigésimo lugar en la carrera que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay, pero a raíz del incidente quedó relegado al 35º puesto en la cuarta final de la temporada 2018.

Werner, tras la finalización de la competencia, se acercó hasta el box de Nicolás para expresarle su disculpa, pero lamentablemente el representante de nuestra ciudad no pudo cerrar el domingo con un buen resultado.

Previamente, en su respectiva serie, el piloto del equipo A&P Competición había terminado séptimo en el trazado de la provincia de Entre Ríos, pero el balance finalmente no fue el esperado, toda vez que cayó del 15º al 23º lugar en el certamen.