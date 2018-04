La radio, y una inconfundible voz de la región

El 16 de abril se celebró el día Mundial de la Voz y en ese marco recordamos a una de las voces inconfundibles de la radiofonía local: la de Raúl “el gordo” Marlatto. Tuvo 50 años de trayectoria y 25 de ininterrumpidas temporadas con su programa "El Tiempo Vuela", en Radio San Francisco, comienza citando una nota del colega El Períodico.

Hoy, ya jubilado, Raúl se repone de una enfermedad que dejó importantes secuelas en su salud, sobre todo en su potente voz, aunque mantiene su calidez personal y sus imborrables recuerdos detrás del micrófono.

-¿Cómo nace su inquietud por hacer locución?

-A los 15 años, en 1957, por un tío comencé a trabajar en una propaladora en Freyre. Para los que no saben o son muy jóvenes antes en los pueblos se ponían unos parlantes arriba de los techos y un locutor leía las publicidades de los comercios. Después tuve un tiempo en la radio de Rafaela (LT 28) y el 4 de noviembre de 1972 comencé a trabajar en LV27. Hubo una selección de gente y quedé, me dijeron que iba a ser la voz de la mañana. Ahí empecé con el programa "El Tiempo Vuela" durante 25 años sin parar.

-¿Qué fue "El Tiempo Vuela"?

-Era un programa que en aquella época se llamaba "Omnibus" en el que había de todo. Música, noticias, invitados, toda la vida de San Francisco y de gran parte de la región pasaba por "El Tiempo Vuela". Lo hacíamos de 8 a 12. Salíamos con transmisiones a la zona, en aquella época era un programa que se escuchaba mucho y tenía su eslogan que rezaba "Un servicio de amistad vía micrófono".

-¿Se sorprende del reconocimiento que tuvo con aquel programa?

-Dio la casualidad o la suerte de que la gente me aceptó. Yo era muy familiero y hasta el día de hoy apenas escuchan mi voz me señalan y me dicen "El Tiempo vuela". Eso es muy gratificante entre tantas cosas que uno vivió.

-El programa también fue una escuela para muchos periodistas actuales...

-Tuve la suerte de trabajar con grandes personas, Víctor Faya, "Cachi" Solís, Ana Vadela y también en aquella época muchos chicos que se estaban iniciando pasaron por "El Tiempo Vuela" como Darío Pérez, Gabriel Raspo y tantos otros. Y en ese programa se hacía de todo, desde radioteatro, y a los chistes los hacíamos nosotros, era muy entretenido.

-¿Fue costoso despegarse del micrófono?

-Sí y no. En mis últimos años de radio ya me costaba un poco. Pero también, cuando dejé me pasaba que cada vez que la gente me cruzaba en la radio me preguntaba "¿qué pasa Raúl no estás más en la radio?". Pero fui un bendecido porque pude trabajar 36 años profesionalmente de lo que más me gustaba.

-¿Sabe que es una de las voces más recordadas que tuvo la radiofonía local?

Sería un poco odioso para mí decirlo. Si te puedo asegurar que cuando estoy por ahí me identifican antes por mi voz que por mi cara, así que quiere decir que mi voz quedó registrada en algunas personas, nada más.

ENTREVISTAS Y MAS

Fue locutor profesional y delegado de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) en nuestra ciudad- y tuvo el privilegio de entrevistar a los más variados artistas, músicos, actores y funcionarios públicos. Recuerda que su primera nota en LV27 fue con "El chango" Nieto, pero también tiene se acuerda de sus momentos con Cafrune, Carlos Balá, Luis Landrisina, Los Fronterizos, entre tantos otros.

CON "GAMBALUNGA"

Durante algunos años Raúl Marlatto fue acompañante del cuentista Adolfo Barale, más conocido por su nombre artístico de "Gambalunga", un referente del "humor piamontés".

"Eso fue antes de la radio, surgió de unos carnavales que se habían hecho en Freyre. Yo hacía algo cómico ahí, hacía mímica, lo presentaba, todo. Pero tuve que ir dejando por mis compromisos en la radio", recordó Marlatto.

Se memora que "Gambalunga", falleció en octubre de 2016 en la localidad de Freyre, cuando tenía 82 años.