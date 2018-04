"Esta decisión forma parte de un proceso interno y de nuevas metas"

Benjamín Albrecht (41) es una de las caras más visibles del Centro Comercial de Rafaela y la Región. Todavía lo sigue siendo ya que hasta el mes de mayo cumpliendo algunas funciones y dejando todo en condiciones para cuando de verdad se vaya. Y aunque le sea muy difícil hablar de sí mismo, es imposible hacer que pase desapercibida su salida.

"Benja", como es conocido en los pasillos del Centro, es muy querido por sus compañeros de trabajo. Hoy las redes sociales son un termómetro para poder evaluar este tipo de conjeturas, siendo uno más en cada "juntada" de este equipo de trabajo.

En lo que puede considerarse una especie de transición, desde hace un par de meses comenzó a trabajar en el sector privado, aunque se toma todas las tardes para "instruir" a Iván Acosta, su sucesor en el cargo y que hasta el momento se desempeñaba en el "equipo de gobierno" del CCIRR.

"Son sensaciones encontradas, desde el punto de vista de que estoy cerrando una etapa muy valiosa, de todo lo que ha sido mi desarrollo personal, profesional y laboral y a su vez son sensaciones desencontradas, he venido evaluando durante mucho tiempo pero no tenía ninguna razón objetiva que me invitara o que me haga pensar para irme", dice Albrecht en un mano a mano con este Diario. Rescata su buen vínculo con su entorno laboral: "Siempre tuve una excelente relación con mis compañeros de trabajo, con los dIrigentes, con los asociados, con los interlocutores de otras instituciones, y por lo tanto no tenía motivación alguna como para dejar la actividad", admite.



¿POR QUÉ SE VA?

A Albrecht le cuesta mucho hablar de sí mismo. Cómo ha sido en estos 10 años de trabajo, meticuloso, prolijo, cauto, lo es también para con la prensa. Nunca fue una voz fácil para los medios de comunicación, y siempre estableció pautas antes de salir a hablar porque representa a una institución "muy amplia" que tiene entre sus asociados a empresas de mil empleados o emprendimientos unipersonales.

Es por eso que al preguntarle por qué se va de un lugar en el cuál está más que cómodo, expresó: "Esta decisión forma parte de un proceso interno, de una búsqueda interna de cerrar un ciclo, de buscar un cambio y por eso las sensaciones encontradas, estoy dejando algo que en realidad estaba bien. Pero necesitaba también buscar otra cosa, que va por el lado del crecimiento personal y nuevas metas".

Destaca que en estos 10 años de trabajo hubo "cientos de anécdotas, de gestiones, de trabajos, de aciertos, de desaciertos" pero que siempre trató de "trabajar mucho o de contribuir, dentro de la institución, en lo que tiene que ver el funcionamiento del sistema mismo, en la estructura, el marco que establece el centro comercial. La mayor materialización de eso está en los estatutos propiamente dichos y del Plan Estratégico institucional como una mirada más actual de la propia misión que tiene la institución".

Además agrega que "el haber tratado de pasar lo más desapercibido posible, desde lo personal, creo que es justamente parte de eso, de que el sistema estuvo funcionando de un modo correcto, pareciendo natural, más allá del esfuerzo que se necesitó. Eso conjuntamente con los equilibrios, internos y externos, ya que en el CCIRR conviven muchísimas voces, de empresas grandes y pequeñas, de diferentes sectores... lograr equilibrar todo eso, y que confluyan. Yo puse mi grano de arena en todo esto, pero fue un equipo operativo el que le dio el respaldo, con un conjunto de dirigentes", añade.

Albrecht le menciona a LA OPINION que "los equilibrios han sido una cuestión de valor en todos estos años de trabajo en la institución". Su rol fue "lograr que la rueda siga circulando y que ese giro sea tomado como algo natural, esta es una de las cosas que quizás más valoré de la gestión. Es lo más intangible también, porque gestiones completas hay un montón, pero haber logrado un ámbito propicio para que esas gestiones se puedan lograr, para que el dirigente se pueda desarrollar como tal, aportando el tiempo que tiene para las cuestiones claras y medulares, creo que es una de las cosas que más destaco", concluye en una suerte de balance de sus diez años como Director Ejecutivo del CCIRR.