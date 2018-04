Peña criticó el populismo y arengó por la "unidad"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó ayer el primer Encuentro Nacional de Juventud del frente Cambiemos en el partido bonaerense de Quilmes, donde sostuvo que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es minoría".La apertura de la jornada estuvo a cargo del intendente local, Martiniano Molina, y tuvo como principales oradores al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y que fue seguida por un nuevo timbreo en distritos del conurbano bonaerense."El populismo se quedó sin votos y no acepta que es una minoría porque no le resolvió los problemas a la gente", sostuvo Peña durante el acto realizado en el Club Porvenir de Quilmes, al tiempo que afirmó que "la mentira tiene un límite".En su arenga a la juventud de cara a las elecciones del año próximo, el ministro coordinador del presidente Mauricio Macri sostuvo que "la unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el esfuerzo de volver a creer"."El año pasado, se habló del triunfo de Cambiemos, no del triunfo de Macri, del PRO o del radicalismo. Nos unimos por pedido de la gente", agregó Peña, mientras que, en el mismo sentido, Cornejo agregó: "La Argentina necesita que seamos menos PRO, menos Coalición Cívica, menos UCR y más Cambiemos".Del acto participaron también los referentes de la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez, Maricel Etchecoin y Héctor "Toty" Flores; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Educación, Alejandro Finocchiaro; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.Luego del encuentro, los distintos dirigentes de Cambiemos realizaron un timbreo que llevó a Peña a la localidad de Wilde junto a la senadora nacional Gladys González, que aspira a ser intendenta de Avellaneda en 2019.El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó Lomas de Zamora con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, fue a Florencio Varela.En tanto, Finocchiaro dialogó con vecinos y comerciantes en La Matanza acompañado por sus pares de Interior, Rogelio Frigerio, y de Trabajo, Jorge Triaca. El titular de la cartera laboral luego se trasladó hasta Esteban Echeverría para recorrer el distrito junto al referente local Evert Van Tooren.Por su parte, Molina hizo lo propio en su distrito junto al secretario general del PRO, Francisco Quintana; mientras que el presidente del partido amarillo, Humberto Schiavoni, estuvo en el barrio posadeño de Villa Urquiza, en Misiones; y el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, hizo lo propio en San Fernando.