¿Qué hacer para controlar la facturación de servicios?

Ante los recientes aumentos registrados en los servicios domiciliarios, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brinda información útil para que el consumidor pueda controlar la facturación y conozca cómo proceder en caso de tener que realizar un reclamo.

En primer lugar, es importante conocer qué información contiene una factura de un servicio público. Como por ejemplo: tipo de tarifa (clasificación del cliente según su consumo anual; determina el precio a aplicar sobre el consumo, acorde al cuadro tarifario regulado por los entes de control de cada servicio); período facturado (generalmente los servicios públicos domiciliarios se facturan por períodos bimestrales por lo que el año se divide en seis bimestres. Es importante saber a qué período corresponde su factura, para luego saber con qué factura de años anteriores debe comparar en caso de dudas); consumo registrado (indica el consumo que se realizó durante el bimestre); evolución del consumo (la factura incorpora un cuadro que mide la evolución del consumo. Allí podrá analizar su consumo a lo largo del año y compararlo con el mismo período de años anteriores).

También aparecen: la fecha de Lectura (es el detalle de las fechas de inicio y fin de lectura correspondiente al suministro facturado); gasto diario (es el importe de consumo diario para el período facturado sin impuestos); total a abonar (importe total a abonar, según las fechas de vencimiento); información sobre deudas anteriores (la información de este espacio indica si existe alguna deuda pendiente para el suministro facturado); talón de pago (se encuentra en la parte inferior de la factura y posee información acerca del total a abonar, fechas de vencimiento, importes con recargo, entre otras).

En la actualidad los servicios de gas y energía eléctrica ofrecen la posibilidad de abonar la factura en dos cuotas iguales la cuales se encuentran como Cuota 1 y Cuota 2 en esta parte de la factura.

Desde la OMIC se recomienda conservar su factura por un mínimo de dos años. De esta forma, en caso de duda, se podrá comparar el consumo registrado con el consumo realizado en el mismo bimestre en los dos años anteriores. De notar que en un período se facturaron consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de dos años anteriores, entonces se podrá solicitar una revisión de su factura, ya que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor presume que hay un error de facturación.

En caso de notar diferencias en los consumos facturados, no habiendo variado el consumo, hay que asegurarse de no poseer pérdidas. Si la fuga no se percibe, por ejemplo por el olor, o no se encuentra visible, hay que cerrar las llaves de paso -si se trata del gas o el agua-, o desenchufar todo lo que esté conectado y apagar las luces si se trata de la energía y, revisar su medidor. Si el medidor continúa registrando consumo, posiblemente haya una fuga y se deberá informar inmediatamente al proveedor de servicio.

Ante cualquier duda con la facturación de un servicio, se recomienda comunicarse con su proveedor, quien deberá brindar información cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales del servicio que provee, y las condiciones de su comercialización (art. 4 Ley 24.240 de Defensa del Consumidor).

En caso de negativa a brindarle información, se deberá dejar asentado el reclamo, solicitando el comprobante o un número de trámite.

También se podrá dejar un reclamo ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) - es provincial: agua y cloacas-; o ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). En cuanto al servicio de energía eléctrica no existe en nuestra provincia un ente regulador nacional como así tampoco provincial que lo regule.

De no obtener respuesta o ante cualquier duda, se puede solicitar un turno en la Oficina Municipal de Información al Consumidor en la web www.rafaela.gob.ar.