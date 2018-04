Tintes políticos y trabajos en equipo

Tener una cintura "política" en una institución tan prestigiosa y tan acudida como el CCIRR es clave. A Benjamín Albrecht se lo ha elogiado por poseer esa cualidad y ser un "tiempista", aunque también puede haber recibido críticas por actuar de determinada manera, ante algunas cuestiones puntuales. Como sucede en todo trabajo.

Sin embargo el gerente reconoce que "tenemos mucho vínculo con la política y el tratar de sostener ese equilibrio de poder dialogar con todos, y de hecho que en estos años que me tocó estar a mí hemos tenido un gobierno local de un color político, un gobierno provincial de otro color y un gobierno nacional que ha cambiado de colores, pero hoy por hoy es distinto al local y al provincial. Y el poder sostener los equilibrios para dialogar con todos, incluso cuando no son gobiernos y nos vienen a visitar, y mantener las puertas abiertas y sostener una política institucional, por sobre las cuestiones partidarias, creo que un valor y es algo que requiere también de muchísimo esfuerzo para nuestros asociados nos identifiquen que somos de tal o cual o más cercanos a estos o a aquellos", dice Albrech.

En tanto recuerda que "nosotros (CCIRR) tenemos que ser por estatuto, y por convicción nuestra, una institución genuina, representantes de nuestros socios, esa es nuestra convicción y creo que ha sido un desafío haber podido llevarlo adelante durante tanto tiempo".



ASUNTOS PENDIENTES

En relación a aquellas cosas que le quedaron en el tinteros, aquellas gestiones que no pudieron finalizarse en este tiempo, antes de su salida, o de algunas intenciones desde lo personal que no pudo terminar, Albrecht dice: "Creo que quedan desafíos pendientes. Y creo que lo que uno a veces se imagina o sueña desde el inicio y posterior al inicio, sobretodo cuando uno conoce más la institución, seguramente quedan muchísimos temas pendientes de llevar adelante. Es algo propio de la naturaleza misma, no se puede abarcar todo. Muchas de las decisiones no dependen de nosotros mismos, donde muchas veces entran en juego los gobiernos. Hay muchas de las iniciativas que tienen un período de resolución muy largo, y en eso, creo que quedan muchas cosas en el camino. Hay temas que los va a tener que seguir la propia institución. Pero el haber trabajado y volviendo al tema anterior, de una institución de puertas abiertas, para todo el mundo, no sólo para grandes empresas. Y no solamente estoy hablando de nuestros asociados, sino de los otros actores que tal vez lo sientan de esa manera, como los colegios, las universidades, los institutos tecnológicos, la Sociedad Rural o la CGT entre otras, que no haya barreras ha sido un valor importante como logro", finalizó.