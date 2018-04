Atlético, entrena y viaja

El plantel dirigido por Víctor Bottaniz trabajará en la mañana de hoy y luego estará viajando rumbo a Junín donde mañana visitará a Sarmiento, 21hs, en el cierre de la 24° y penúltima fecha de la B Nacional.

El DT ya tiene el once definido pero aún no confirmó el banco de relevos. Lo hará una vez finalizado el entrenamiento que se desarrollará en el estadio Monumental.

El equipo para este lunes formará con: Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Emiliano Romero y Ángelo Martino; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo.



GANÓ BROWN DE ADROGUÉ

Y SAN MARTÍN QUE ES LÍDER



En la tarde de ayer se puso en marcha la 24° fecha con dos partidos. Por un lado, Brown de Adrogué le ganó 2-0 a Nueva Chicago en Mataderos con goles de Gómez, a los 38m y 72m. En el otro cotejo, San Martín de Tucumán goleó 3-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn con tantos de Juan Galeano, Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler. Con dicha victoria el “Santo” se subió a la punta y le pone presión al resto.



Sigue hoy: 11.00 Los Andes - All Boys, 14.35 Almagro - Flandria, 15.30 Dálmine - Morón, 16.00 Estudiantes SL - I. Rivadavia, 17.00 Quilmes - Boca Unidos, 17.00 Gimnasia (J) - Mitre, 18.30 Instituto - Agropecuario. Lunes 23/04: 15.35 Riestra - Aldosivi, 20.30 Santamarina - Ferro, 21.00 Sarmiento (J) - Atl. Rafaela.