Cornejo se autoexcluyó

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró ayer que "es legítimo que el radicalismo tenga mayor protagonismo" en Cambiemos y se excluyó "categóricamente" de la posibilidad de ser candidato a vicepresidente en 2019. "Es legítimo que el radicalismo tenga mayor protagonismo. Es un partido que le ha dado peso a esta coalición, hizo falta para conducir al triunfo" en 2015, sostuvo el gobernador de Mendoza.En diálogo con Radio Continental, el exintendente de Godoy Cruz destacó la "capilaridad territorial" de la UCR "a lo largo y ancho del país" y reclamó mayor participación "por la supervivencia de Cambiemos"."La fórmula actual (Mauricio Macri-Gabriela Michetti) derivó de una situación política de competencia en las PASO, una cosa que el radicalismo hoy no está planteando para 2019. Quedaron dos figuras del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no transmite esta previsibilidad y la visión federal", manifestó.En ese sentido, de cara a las elecciones presidenciales de 2019, Cornejo se refirió a los rumores sobre una posible postulación a vicepresidente: "Mi nombre no ha surgido por mí ni por nadie de mi partido. No lo tengo en mi cabeza y prefiero descartarlo para poder hablar con tranquilidad desde el radicalismo y que no se vea como una cuestión especulativa"."Por eso, prefiero excluirme categóricamente para poder hacer esa contribución desde el radicalismo a una fórmula política más integrada y la conformación de un programa de Cambiemos", señaló el mendocino.